Nóg een sjoemeldossier tegen slachthuis: gewoon vlees verkocht als bio

Na fraude met etiketten is een nieuwe vorm van fraude bekendgeraakt bij het slachthuis Veviba in Bastenaken. Het bedrijf verkocht gewoon vlees als biovlees. Volgens Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke duurde het ook meer dan een jaar vooraleer na een klacht over gesjoemel een huiszoeking werd uitgevoerd.

Behalve vermoedens over gesjoemel met etiketten op in­gevroren vlees, bracht het Federaal Voedselagentschap in maart vorig jaar het parket van Luxemburg op de hoogte van nog een andere vorm van fraude bij de firma Veviba in Bastenaken.

Op 10 maart 2017 ontving het parket een proces-verbaal van het voedselagentschap FAVV dat dateerde van december 2016. Daarin stonden verdenkingen van gewoon vlees dat als biovlees werd verkocht. “De traceerbaarheid werd vervalst met het oog op het inbrengen van niet-biovlees in de filière van bio”, verklaarde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gisteren in het parlement. Hij ­citeerde daarbij uit een nota van het parket van Luxemburg. “Het biovlees, dat merkelijk duurder is, zou zo toelaten om de winstmarge van Veviba verhogen”, voegde Geens daar nog aan toe.

De link die het parket legt tussen de fraude met biovlees en een poging om de winst te ver­hogen, is aannemelijk. Uit de jaarbalansen van Veviba blijkt dat het bedrijf bijna 60.000 euro verlies maakte in 2016. Ook ­andere dochters van de groep Verbist, waar Veviba deel van uitmaakt, draaien met verlies.

Stefaan Van Hecke: “Ik wil toch eens weten waarom dat onderzoek niet sneller kon” Foto: Photo News

Traag onderzoek

Volgens Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke is deze fraude met biovlees “onaanvaardbaar”. Hij stelt zich ook grote vragen bij de manier waarop het voedselagentschap en het gerecht deze tweede klacht hebben behandeld. “Om te beginnen duurde het drie maanden vooraleer het proces-verbaal van het voedselagentschap naar het parket vertrok”, zegt hij. “Daarna is nog eens bijna een jaar ver­streken vooraleer de huis­zoeking heeft plaatsgevonden. Ik wil toch eens weten waarom dat niet sneller kon.”

Minister Geens had over dat aspect gisteren in de Kamer alvast een nota van het parket van Luxemburg bij zich. “Bij deze operatie waren dertig agenten van het FAVV en twintig onderzoekers van de federale gerechtelijke politie betrokken”, had het parket aan Geens gemeld. “De coördinatie daarvan vraagt tijd, ook omdat de vertrouwelijkheid absoluut moet worden gewaarborgd. Met zoveel betrokken personen is dat niet gemakkelijk.”

Vandaag maakt minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) een nota bekend waarin staat wat het FAVV al dan niet heeft uitgevoerd aan controles bij ­Veviba tussen oktober 2016 en de inval.