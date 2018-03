550.000 Belgen in bed met griep: ziekenhuizen moeten zich dubbel plooien

Naar schatting 550.000 Belgen hebben deze winter al de griep gekregen. Dat zijn er opvallend veel. Bovendien is de epidemie nog steeds niet voorbij. Het gevolg is grote drukte bij de huisarts maar ook in de ziekenhuizen. Sommige sturen patiënten zelfs noodgedwongen door naar andere klinieken.

De griepepidemie van deze winter is qua duur een van de zwaarste van de voorbije jaren, zo blijkt uit de officiële cijfers. “Het is lang geleden dat de epidemie zo lang duurde en de piek zo laat kwam”, zegt Steven Van Gucht, viroloog van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Experts voorspelden dat het na de krokusvakantie zou beteren, maar nog steeds worden week na week meer mensen ziek.

Veel kinderen

In totaal zijn deze winter al zo’n 550.000 Belgen besmet geraakt. Dat zijn er twaalf procent (of 60.000) meer dan in de winter van 2017. Bovendien duurt het zeker nog een paar weken voor we van de epidemie verlost zijn. Een duidelijke oorzaak is er voorlopig niet. “We dachten eerst aan de winterprik van vorige maand”, zegt Van Gucht. “Maar intussen is het weer beter, terwijl de grafieken blijven stijgen.”

Onder de zieken zijn opvallend veel kinderen. Iets wat ze ook in de ziekenhuizen merken. “Tussen januari en april vorig jaar hebben we tien kinderen opgenomen die erg te lijden hadden onder de griep of complicaties”, zegt Geert ­Desmet, longarts in het AZ Damiaan in Oostende. “Nu zijn dat er al drie keer zoveel.” Het West-Vlaamse ziekenhuis nam ook 80 volwassen grieppatiënten op de voorbije maanden en moest intussen zelfs een aantal mensen doorsturen naar een ander ziekenhuis. Dokter ­Desmet vermoedt dat het griepvaccin een rol speelt. “Dat biedt dit jaar geen optimale bescherming.”

Viroloog Marc Van Ranst Foto: Sven Dillen

Operaties uitgesteld

Ook in ziekenhuizen elders in Vlaanderen is het erg druk, zo blijkt uit een rondvraag. “Hier gaat het veelal om hoogbejaarden met een longontsteking”, zegt Marc Van Ranst, viroloog van het UZ Leuven. “Sommigen liggen op afdelingen waar ze normaal nooit zouden terechtkomen. We zoeken plaats waar er plaats is: het water staat ons aan de lippen.” Van Ranst hoopt dat er snel beterschap komt. “Al zijn we waarschijnlijk nog meerdere weken zoet.”

“Het is inderdaad puzzelen om iedereen een plaatsje te geven”, zegt Lieve Ketelslegers van het Jessa ziekenhuis in Hasselt. “Op een gemiddelde dag zien we op de spoeddienst 120 patiënten. Nu zijn er dat soms bijna 200. Dat ligt vooral aan de griep.” Noodgedwongen stelde het Limburgse ziekenhuis vorige week een aantal (niet dringende) operaties uit om zo bedden vrij te houden.

Vorige winter stierven er tijdens het griepseizoen 4.117 meer mensen in ons land dan verwacht. De variant van het virus die toen circuleerde, was erg gevaarlijk voor bejaarden. Dit jaar gaat het om een mildere variant.