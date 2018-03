SP.A: “Wie na langdurige ziekte opnieuw gaat werken, wordt gestraft”

Mensen die langdurig ziek geweest zijn, kunnen via deeltijdse werkhervatting geleidelijk opnieuw de ­arbeidsmarkt op. Zolang ze niet ­voltijds werken, ­krijgen ze een invaliditeits­uitkering bovenop hun loon. Maar vanaf 1 april verandert de berekeningswijze van die uitkering, en volgens SP.A gaat zestig procent van de werknemers er dan financieel op achteruit.

“Mensen met een minimumloon die halftijds aan de slag willen gaan, verliezen zelfs tot 300 euro bruto per maand”, zegt Kamerlid Monica De Coninck (SP.A). Maar minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) betwist dat: “Nu hernemen sommigen tachtig procent van hun werk, in combinatie met een uitkering. Voor hen is voltijds werk dus niet meer voordelig, en die mensen zullen er met de nieuwe berekening op achteruitgaan. Maar voor werknemers die 1 à 3 dagen per week willen werken, zal het systeem voordeliger zijn.”