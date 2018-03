Namaak bij speelgoed boomt: valse Pikachu’s winstgevender dan drugs

De Cel Namaak van de FOD Economie heeft vorig jaar voor zo’n 7,7 miljoen euro aan namaakproducten in beslag genomen. Met dank aan een recordvangst namaakspeelgoed. Al die valse Pikachu’s en Pokémons zijn bijzonder lucratief. “Ze kunnen er evenveel mee verdienen als drugs, maar riskeren veel minder straf.”

De inspectiediensten hebben vorig jaar in totaal 432.531 namaakgoederen in beslag genomen. Daarbij waren maar liefst 350.000 speelgoedartikelen. De producten vertegenwoordigen een winkelwaarde van 7,7 miljoen euro. In de tien jaar dat de Cel Namaak nu al jaagt op namakers, komt de teller daarmee op ruim 90 miljoen euro. Op papier toch, want alle namaak wordt systematisch vernietigd.

Minister Kris Peeters demonstreerde op de persconferentie hoe je een elektrischeschok kan krijgen van een Foto: Belga

Van de zeedijk naar Brussel

“Die recordvangst speelgoed is te danken aan één grote operatie”, zegt Jannik Grooten, chef van de Cel ­Namaak. Die krijgt via het meldpunt van de federale overheid geregeld tips binnen. “Maar deze actie was een eigen initiatief. We vermoedden dat er op een avondmarkt aan zee namaakspeelgoed verkocht werd. We konden het spoor volgen tot bij een groothandelaar in Brussel. Bij een inval ontdekten we honderdduizenden stuks namaakspeelgoed en -elektronica. We troffen ook stickers met merknamen aan. Een man kleefde die doodleuk op vervalste bluetoothspeakers. Daardoor steeg de waarde van het product van enkele euro’s naar een paar honderd euro.”

Een lucratieve bezigheid, zoveel is duidelijk. “De winstmarges zijn stilaan te vergelijken met die in de drugshandel”, zegt Grooten, “terwijl de pakkans nog altijd kleiner is en de straffen nog altijd lager.”

Foto: Belga

Beschoten op de kermis

Het team van de Cel Namaak – acht inspecteurs sterk – is negen op de tien dagen op het terrein. “Zelf probeer ik zeker twee dagen per week mee te gaan”, zegt de coördinator. “Om het contact met het terrein te houden. En ook wel een beetje voor de kick, want zo’n netwerk oprollen is en blijft iets speciaals.”

Al houdt de job wel wat risico’s in. “Meestal blijft het bij verbale dreigementen en soms ook grommende waakhonden. Al zijn enkele van onze mensen jaren geleden wel eens beschoten met een loodjesgeweer toen ze enkele kermiskramen controleerden. Gelukkig zonder veel erg.”

Vaak vragen de speurneuzen assistentie van de lokale politie, “want je weet nooit vooraf waar je terechtkomt, laat staan bij wie. Namaak is meer en meer het werk van goed georganiseerde criminele netwerken. En aangezien onze inspecteurs niet stoppen bij de kleine garnalen, kunnen we maar beter op onze hoede zijn.”

Ook bevoegd minister Kris Peeters schuwt de zware woorden niet: “Criminele netwerken proberen steeds dieper en fijnmaziger de gewone verkoopkanalen binnen te dringen”. En als het om speelgoed gaat, dat vaak van slechtere kwaliteit is en zelfs kinderen in gevaar kan brengen? “Dat is des te wraakroepender. Dan gaat het om criminaliteit van het laagste niveau.”