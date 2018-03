De Hulk is net op tijd in bloedvorm: wordt Karelis het geheime wapen van Genk in de bekerfinale?

Kan je de Hulk blesseren? Jazeker, vraag maar aan Nikos Karelis (26). De Griekse spits van Genk zag bijna een volledig jaar door de neus geboord door een zware knieblessure en kreeg er begin dit jaar nog een longembolie bovenop. Maar kijk, vlak voor de bekerfinale van zaterdag staat hij er weer: drie goals en twee assists in zijn laatste vijf matchen. Standard, bereid je op de Heizel maar voor op een ‘Karelis smash’.

In een hoek van het Genkse Thema Café in de Luminus Arena zit een afvaardiging van de Griekse club Niki Volos. “Ik ga er even heen, goed?”, vraagt Nikos Karelis. Natuurlijk. “Laat ondertussen die vrouw ...