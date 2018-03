Moet Leander Dendoncker Rode Duivel blijven? Dit vinden onze analisten: “Ja, maar...”

Morgen maakt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie bekend voor de oefeninterland tegen Saudi-Arabië. Een van zijn kopbrekens: blijft Leander Dendoncker (22) Rode Duivel ondanks zijn mindere vorm bij Anderlecht? Wij vroegen het aan twee analisten en die zijn duidelijk. “Ja, voor zo’n oefenmatch. Maar voor het WK moet hij zijn niveau opkrikken.”

Onlangs liet Roberto Martinez zich ontvallen: “Om Dendoncker mee te nemen naar het WK moet hij in vijftig procent van de wedstrijden man van de match zijn bij Anderlecht.” Dat is niet het geval. In zijn ...