Spoedarts die jongen (4) vergeefs reanimeerde krijgt tweede kans op assisenproces: “Hele nacht wakker gelegen, ik móést opnieuw getuigen”

Spoedarts Gerlant van Berlaer (UZ Jette) was een cruciale ­getuige op het assisenproces van Bouchra Farih (20), verdacht van moord op haar broertje van vier. Maar na zijn getuigenis sloeg hij dinsdagavond in paniek en contacteerde meteen Bouchra’s advocaat. Een ongeziene stap. Gisteren, na een slapeloze nacht én een uitbrander van het hof, deed hij een tweede keer zijn verhaal. “Het gaat hier over schuld of onschuld van een jonge vrouw en ik wou duidelijk aantonen dat we tijdens de ­reanimatie mogelijk zelf sporen in de hals hebben veroorzaakt”, vertelt hij. Voor Bouchra Farih kunnen zijn woorden het verschil maken tussen de vrijheid of de cel.