Brugge -

Geen café zonder bier en bij uitbreiding dus ook gestolen bierglazen. Tenzij in het Brugse The Beerwall. Daar plaatsen ze voortaan een alarm op de glazen. “Vooral de toeristen gingen er graag mee lopen”, zegt cafébaas Philip Maes. “Elk jaar zijn we er zeker 4.000 kwijt.”