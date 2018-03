CLUBNIEUWS. Anderlecht krijgt goed én slecht nieuws uit de ziekenboeg, uitblinker Beveren kan naar Duitsland

De teerling is geworpen, de kalender van de play-offs is bekend. Binnen twee weken barst de strijd helemaal los, Anderlecht kreeg voor de eerste speeldag goed en slecht nieuws uit de ziekenboeg. Bij Waasland-Beveren zitten ze dan weer met een Duitse kaper op de kust voor Ampomah. clubs Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. Najar haalt Play-off 1, Onyekuru niet

“Als we Kara en/of Najar recupereren in Play-off 1, zal dat een groot verschil maken”, sprak Herman Van Holsbeeck maandag nog. Maar hoever staan de langdurig geblesseerden van Anderlecht eigenlijk?

Andy Najar staat er het best voor. De Hondurees was de voorbije dagen mee op teambuilding in Jupille en ligt voor op schema na zijn hamstringoperatie van 28 december. Echt een datum voor zijn terugkeer vastleggen durft niemand, maar de rechterflankspeler hervat weldra de groepstrainingen en zou midden april of halfweg Play-off 1 inzetbaar kunnen zijn. Als Anderlecht dan nog kans maakt op de titel, kan hij het geheime wapen zijn.

Kara Mbodj is een groter twijfelgeval. Vorige week tweette de Senegalees nog: “Ik doe twee individuele trainingen per dag en probeer alles om mijn club nog te helpen in Play-off 1. Daarna kan ik denken aan het WK.” Kara wil absoluut nog matchen spelen met het oog op een WK-selectie, maar zijn knieoperatie is delicaat. Deze week zat de verdediger nog in Barcelona bij de Spaanse specialist Ramon Cugat.

Hoofd in Engeland

Henry Onyekuru heeft de minste kans om nog te spelen in Play-off 1. Anderlecht wilde dat hij zich liet opereren aan de gescheurde kruisband, maar in samenspraak met zijn moederclub Everton koos de Nigeriaan voor een alternatieve behandeling. Hij revalideert ook vooral bij The Toffees en zit al met zijn hoofd in Engeland. Toch heeft ook hij wedstrijden nodig bij Anderlecht om een Nigeriaanse WK-selectie te halen. Maar bij paars-wit zijn ze erg sceptisch omdat er een groot risico bestaat op hervallen.

AA GENT. Neto oogst applaus voor eerste groepstraining

Goed nieuws vanop de Gentse stage in Campoamor. Renato Neto, die door een complexe knieoperatie sinds begin augustus 2017 out is, heeft gisteren in de namiddag voor het eerst een stukje van de groepstraining afgewerkt. Het ging om een opwarming, gevolgd door passvormen met loopwerk.

Een flinke opsteker, gezien de ernst van zijn operatie. De Braziliaanse middenvelder kreeg applaus van zijn ploegmaats alvorens zij zonder hem het tweede deel van de training afwerkten. Neto ging nadien individueel door met kinesist Frank Wezenbeek.

AA Gent heeft na de terugkeer van Anderson Esiti voldoende centrale middenvelders om Play-off 1 door te komen en zal zeker niet overhaasten met Neto.

Vandaag bezoeken algemeen directeur Michel Louwagie en voorzitter Ivan De Witte de Spaanse stageplaats.

CLUB BRUGGE. Fans welkom op open training

De fans kunnen nog tot morgen een open training meepikken. Deze week traint Club drie keer op de oefenvelden van Jan Breydel. Aangezien er dit weekend geen wedstrijd gepland staat, zijn die trainingen ook toegankelijk voor het publiek.

KV KORTRIJK. Kaminski Kerel van de Maand

De supporters hebben Kaminski tot AGO Kerel van de Maand verkozen. Hij haalde het met een overtuigende 45 procent van de stemmen. Bovendien werd hij ook verkozen tot Man van de Match tegen Charleroi. Hij staat al een heel seizoen sterk te keepen.

KV OOSTENDE. Group S wil verder sponsoren

Sponsor Group S blijft ook in de toekomst aan boord bij KVO. Het bedrijf, een HR-specialist en sociaal secretariaat, ondertekende als één van de eersten het partnercharter voor KVO 3.0. De HR-partner is al sinds 2008 shirtsponsor bij KVO.

LOKEREN. Beloften spelen gelijk tegen hekkensluiter

De beloften lieten de kans liggen om in het spoor te blijven van Anderlecht. Tegen hekkensluiter Oostende kwamen de Oost-Vlamingen niet verder dan 1-1. Mendy maakte de enige Lokerse goal.

STVV. Boli verwezen naar de B-kern

STVV heeft Yohan Boli voor onbepaalde duur naar de B-kern gestuurd. De Franse spits was gisteren nog aanwezig op de teambuilding maar de reden voor zijn ‘verbanning’ zou zich niet gisteren voorgedaan hebben. Naar de oorzaak is het gissen.

STANDARD. Gillet keept bekerfinale

Niet Ochoa maar Gillet zal zaterdag het doel van de Rouches verdedigen. De 38-jarige sluitpost keept dit seizoen de bekermatchen en Sa Pinto is van plan om hem ook in de finale op te stellen. In de vijf bekermatchen van dit seizoen slikte Gillet zes doelpunten.

WAASLAND-BEVEREN. Düsseldorf zit achter Ampomah

Waasland-Beveren-winger Nana Opoku Ampomah geniet interesse van Fortuna Düsseldorf. De koploper in de Duitse tweede klasse, die goed op weg is om te promoveren, zakte al meermaals naar België af om de 22-jarige Ghanees te scouten. De club bereidt een move voor.

Dat Ampomah gegeerd is, hoeft niet te verbazen. De dribbelvaardige flankspeler brak dit seizoen door, scoorde acht keer en gaf drie assists. In Play-off 2 kan hij die cijfers nog opkrikken. Hij mag zich intussen ook Ghanees international noemen. Ampomah is razend ambitieus en zou maar wat graag in de Bundesliga terechtkomen. Afwachten hoe fel Düsseldorf, dat ook Raman van Standard huurt, doorduwt.

KV MECHELEN. TD Malinwa gaat voortaan scouten

Rik Vande Velde is technisch directeur af bij KV Mechelen. Hij richt zich voortaan op de scouting. Samen met Fi Vanhoof vormt hij de cel scouting, die rapporteert aan de sportieve cel. Die bestaat dan weer uit Stefaan Vanroy en Dennis Henderickx. Henderickx blijft eindverantwoordelijke voor de jeugd, maar speelt nu ook een belangrijke rol in de samenstelling van de A-kern, vooral in het technisch, fysiek en mentaal screenen van spelers. Vanroy onderhoudt de contacten met de makelaars en moet de deals afronden. Hij is eindverantwoordelijke van de cel die rapporteert aan de raad van bestuur.

In de toekomst wordt het sportieve team ongetwijfeld nog versterkt. De kans bestaat zelfs dat Tim Matthys (34) later toetreedt, maar KV wil hem eerst nog een jaar als speler.

Acht spelers naar nationale ploeg

Acht spelers gaan op pad met de nationale ploeg. Bandé met Burkina Faso, Beqiraj met Montenegro, Sylla met Mali, Moris met Luxemburg en Bagayoko met Ivoorkust. Cobbaut speelt met de beloften en De Bie en Valkenaers treden met de U18 aan.

ZULTE WAREGEM. Ook dit jaar een paasstage

De Essevee Jeugdacademie organiseert weer zijn jaarlijkse paasstage. Vanaf 9 tot 13 april kan er training gevolgd worden door spelertjes geboren tussen 2003 en 2012. Inschrijven kan nog tot en met 22 maart. Meer info vindt u op de website van Zulte Waregem.