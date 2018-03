Bekende speelgoedketen Toys R Us gaat honderden winkels sluiten

De geruchten gaan al even rond, maar nu is het definitief: de bekende keten van speelgoedwinkels Toys R Us heeft zijn personeel verteld dat alle winkels in het Verenigd Koninkrijk en de meeste in de Verenigde Staten gaan sluiten. Daarmee gaat een icoon ten onder.

Alle 100 winkels in het Verenigd Koninkrijk gaan sluiten, en alle ongeveer 800 winkels in de Verenigde Staten zullen verkocht of gesloten worden. Het bedrijf gaat proberen 200 winkels in de VS open te houden via zelfstandige uitbaters.

Dat nieuws kreeg het personeel woensdag te horen via een conference call met CEO Dave Brandon. Volgens een woordvoerster vertelde Brandon de werknemers dat het een trieste dag was, en dat klanten triest zouden zijn om het merk te zien verdwijnen. Hij zou later ook nog gezegd hebben dat verkopers en klanten Toys R Us niet hadden gesteund tijdens de feestdagen, die normaal de meest succesvolle periode van het jaar zijn, en dat ze daar allemaal spijt zouden van krijgen.

Over de andere vestigingen is nog geen duidelijkheid. De keten heeft naast die in het Verenigd Koninkrijk in totaal nog 268 Toys R Us- en Babies R Us-winkels in Europa, met onder meer 66 winkels in Duitsland, 48 in Spanje en 48 in Frankrijk. Ook in Azië, Afrika en Australië zijn er honderden winkels. Volgens The Verge is het waarschijnlijk dat ook winkels in Frankrijk, Spanje, Polen en Australië geliquideerd zullen worden, en is Toys R Us op zoek naar kopers voor winkels in Canada, Centraal-Europa en Azië.

In september nog optimistisch

De verkoop met de feestdagen viel tegen. Foto: BELGAIMAGE

Op 18 september 2017 vroeg het bedrijf al het faillissement aan in de VS en Canada, maar CEO Brandon verklaarde toen nog optimistisch: “Toys R Us is hier om te blijven.” De procedure en financiële bescherming zou helpen om de 5 miljard dollar schulden weg te werken die het had opgelopen sinds een overname in 2005, en 2 miljard dollar te lenen voor investeringen. Toys R Us maakte sinds 2013 geen winst meer.

Speelgoedproducenten en investeerders deden de laatste maanden nog verwoede pogingen om het bedrijf te redden, en Toys R Us probeerde zichzelf weer te profileren als een bestemming, met speelhoeken waar kinderen speelgoed konden uittesten en met augmented reality, dat het speelgoed tot leven wekte. Het mocht niet baten. De kerstperiode was rampzalig: in plaats van de normale 600 miljoen dollar inkomsten, werd nu minder dan de helft binnengehaald.

In december 2017 werd gezegd dat minstens 26 winkels in het Verenigd Koninkrijk zouden sluiten, in januari 2018 dat tot 182 Amerikaanse winkels zouden sluiten. In die winkels begon in februari al een uitverkoop. Daarna ging het nieuws van kwaad naar erger: er werd gezegd dat verkopers niet meer betaald werden, op 28 februari werd de Britse tak failliet verklaard, op 2 maart klonk al dat alle Britse winkels aan liquidatie zouden beginnen, en woensdag werd dan duidelijk dat geen koper was gevonden en dat alle winkels binnen de zes weken zouden sluiten. Op dezelfde dag werd ook duidelijk dat de Amerikaanse winkels zouden sluiten. In het Verenigd Koninkrijk alleen al zouden meer dan 3.000 mensen hun werk verliezen.

Toys R Us begon in 1948 in de Verenigde Staten als een meubelwinkel voor kinderen en transformeerde in 1957 tot de bekende keten van speelgoedwinkels. De keten zou het laatste decennium echter te log geworden zijn, met te veel winkels, en kon de concurrentie met discountketens als Walmart en Target en vooral webshops als Amazon niet aan.