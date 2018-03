“Syrische leger rukt op in Oost-Ghouta”

Het Syrische regeringsleger boekt in de rebellenenclave Oost-Ghouta almaar meer terreinwinst. Volgens het Syrische Observatorium van de Mensenrechten slaagden de soldaten er woensdagavond met lucht- en artilleriesteun in om delen van de stad Hammuriyeh te veroveren.

In Hammuriyeh zouden ongeveer 5.000 burgers vastzitten. Bij de gevechten zijn mogelijk opnieuw heel wat burgerslachtoffers gevallen. Volgens het Observatorium zijn in Oost-Ghouta in de voorbije vier maanden al minstens 1992 mensen, onder wie 426 kinderen, gedood en raakten er 7.042 gewond. Zowat 400.000 mensen leven er al jarenlang afgesneden van humanitaire hulp.

Woensdag vonden er voor de tweede dag op rij nog evacuaties van burgers plaats uit Oost-Ghouta, zo meldde de Syrische Rode Halve Maan. Daarbij zouden ongeveer 25 burgers zijn geëvacueerd. Bij de evacuatie dinsdag ging het volgens de Verenigde Naties om 147 burgers.