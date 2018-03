Hij zette zijn gsm weer aan nadat het vliegtuig geland was, en toen stortte zijn wereld in

Kevin Krim was in oktober 2012 op weg naar huis van een zakenreis en had zijn gsm in vliegtuigmodus gezet. Toen zijn vliegtuig geland was in New York en hij zijn telefoon weer inschakelde, stroomden talloze berichtjes van bezorgde buren en vrienden toe.

Terwijl een verwarde Krim nog op het vliegtuig door de berichtjes ging, namen twee agenten in burger hem mee naar de cockpit. “Wat is er aan de hand?” vroeg hij hen. Op dat moment zag hij de voicemail van zijn vrouw Marina. “Ik drukte op play en ik hoorde gewoon geschreeuw op de achtergrond. Ik zakte op de grond.”

Hij kreeg zijn schoonvader aan de lijn, die hem vertelde wat er gebeurd was. “Ik zei: ‘Phil, what the fuck is er aan de hand? En hij zei: ‘Kevin, ik weet niet wat er aan het gebeuren is. We zijn in Chicago, maar Tara, Marina’s zus, belde en zei dat twee van je kinderen dood zijn.’” Kevin Krim (42) getuigde gisteren in de rechtbank over het vreselijke moment. “Het is het ergste wat je je kan inbeelden. Ik hoopte dat het een nachtmerrie was, maar dat was het niet.”

Leo (2) en Lucia (6) werden doodgestoken. Foto: ISOPIX

Krim zei dat hij naar een ziekenhuis werd gebracht. “Ik was aan het huilen. Ik was met mijn armen in het rond aan het zwaaien omdat ik niet wilde dat mensen me aanraakten. Niemand wist veel details, maar ze zeiden dat het de babysitter was die hen had gedood.”

In het ziekenhuis werd Krim herenigd met zijn vrouw, die in shock was. Toen zij thuiskwam met hun derde kind, had zij de twee kinderen gevonden in de badkamer van hun appartement in Manhattan. “Ze liep naar me toe en knuffelde me, en dan duwde ze me weg en zei: ‘We gaan niet scheiden, mensen scheiden altijd als er iets gebeurt met hun kinderen. Oprah zegt dat mensen altijd scheiden als ze hun kinderen verliezen. Wij gaan niet scheiden.’ Ik denk niet dat ik iets zei, ik was in shock.”

Hun kinderen, de zesjarige Lucia en tweejarige Leo, lagen op tafels in het ziekenhuis. Hun lichamen waren tot aan hun kin bedekt met een laken. “Ze zagen er mooi en raar uit. Ze hadden veel bloed verloren, dus waren ze blauw. Maar ze hadden nog altijd een perfecte huid, en die lange wimpers. Ze hadden zandbruin haar, en de dokters hadden hard geprobeerd om al het bloed eruit te wassen, maar er zat nog altijd een rode tint in die ik me vandaag nog altijd herinner. Ik zakte op mijn knieën en zei: ‘Het spijt me’ en ‘Ik hou van jullie’. Ik kuste hen en zei vaarwel.”

“Psychisch ziek”

Babysitter Yoselyn Ortega. Foto: ISOPIX

Kevin Krim deed zijn hartverscheurende getuigenis tijdens het proces tegen babysitter Yoselyn Ortega. Haar advocaten ontkennen niet dat zij de kinderen doodde, maar ontkennen dat dit geplande moorden waren en pleiten dat ze zo psychisch ziek is dat ze niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor haar daden. Nadat de vrouw de kinderen had doodgestoken en toen hun moeder thuiskwam, had ze ook zichzelf verwond aan de keel. De steekpartij zou een daad van waanzin geweest zijn.

Volgens Krim had Ortega, die door de familie was aangenomen in 2010 toen Marina zwanger was van hun derde kindje Leo, financiële problemen. De familie had haar aangeboden om extra uren te werken – wat haar kwaad zou gemaakt hebben – en betaalde voor bezoekjes aan haar thuisland de Dominicaanse Republiek. Volgens Krim hadden zij geen enkele aanwijzing dat de vrouw psychische problemen had of hun kinderen pijn zou doen.