Legerhelikopter die lijk vervoerde crasht: zes doden en veertien gewonden

In het zuiden van Senegal is woensdagavond een militaire helikopter om nog onduidelijke redenen neergestort. Daarbij kwamen zes mensen om en raakten veertien anderen gewond. Van die laatsten zijn er drie erg aan toe. Dat meldde de regering.

De helikopter had net een lijk overgebracht naar de stad Ziguinchor, in de regio Casamance, en stortte neer in de buurt van de plaats Missirah in de mangrove in de regio Fatick. Aan boord waren in totaal twintig mensen, onder wie ook burgers, zo meldde kolonel Abdou Ndiaye, woordvoerder van het Senegalese leger. Zes van hen stierven ter plekke, de overigen werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Het leger is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de crash.