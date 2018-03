Rechtse YouTubers vastgehouden en uit Verenigd Koninkrijk gezet, Nigel Farage en Gerolf Annemans bieden steun

Ze hebben vele duizenden volgers op YouTube, maar zijn niet welkom in het Verenigd Koninkrijk. Oostenrijker Martin Sellner, zijn Amerikaanse partner Brittany Pettibone en hun Canadese vriendin Lauren Southern klagen aan dat ze dagenlang werden vastgehouden en uiteindelijk het land werden uitgezet wegens hun controversiële politieke meningen en activisme. Ze krijgen intussen steun van rechtse kopstukken als Nigel Farage en Gerolf Annemans.

Martin Sellner heeft meer dan 21.000 volgers op YouTube, Brittany Pettibone meer dan 65.000 en Lauren Southern zelfs ruim 470.000. Maar bij de Britse immigratiediensten zijn ze minder populair.

Alle drie zijn ze bezig met rechtse politiek en hebben ze een gezamenlijke geschiedenis van activisme. Sellner leidt de patriottische anti-islam en anti-immigratiebeweging ‘Generation Identity’ in Oostenrijk en zou een speech geven in het Londense Hyde Park. Pettibone wilde Tommy Robinson interviewen, een collega-vlogger en ex-leider van de English Defence League. Southern zou het koppel in Engeland ontmoeten.

Maar daar stak het Verenigd Koninkrijk een stokje voor. Het koppel werd vrijdag op de luchthaven de toegang tot het land geweigerd. Volgens Sellner en Pettibone werden ze in de boeien geslagen, van elkaar gescheiden en drie dagen opgesloten. Zondag werden ze het land uitgezet. Volgens hen een “aanval op de vrije meningsuiting”. Pettibone: “Ik had het gevoel dat ze zeiden: ‘Je bent rechts, dat is niet toegelaten.’”

(Lees verder onder de tweet)

Fascinating that the U.K. Border Force allows so many illegals to slip through the cracks, but it’s suddenly the most competent Border Force in the world when it comes to banning two female conservative independent journalists and an Identitarian activist. pic.twitter.com/JLM9OHOgjP — Brittany Pettibone (@BrittPettibone) 12 maart 2018

Southern stapte maandagochtend op een bus in België naar Calais, maar werd daar door Britse grenswachters de toegang ontzegd, naar eigen zeggen wegens “racisme” omdat ze vorige maand, tijdens een eerder bezoek aan het Verenigd Koninkrijk, een controversiële poster verspreidde waarop stond: “Allah is homo, Allah is trans, Allah is lesbisch, Allah is intersex, Allah is feministisch, Allah is elk van ons.” Volgens een foto van een document die ze op sociale media postte, werd een clausule van de antiterreurwet gebruikt om haar tegen te houden.

(Lees verder onder de tweet)

Southern zegt dat ze zes uur lang werd vastgehouden en werd gevraagd “of ik een christelijke extremist was, hoe ik denk over moslims omverrijden met auto’s”. “Ze vroegen me over Tommy Robinson, vroegen hoe ik mezelf politiek zou omschrijven, hoe ik nationalisme zou omschrijven.”

“Niet bevorderlijk voor publieke goed”

Sympathisanten van Pettibone en Sellner protesteren. Foto: BELGAIMAGE

De volgers van de drie en rechtse sympathisanten reageren verontwaardigd op de deportaties, en organiseerden een protestactie in Londen, maar in een reactie zegt het Britse ‘Home Office’ dat de grenswachters de bevoegdheid hebben om “een individu de toegang te ontzeggen als wordt gedacht dat zijn of haar aanwezigheid in het Verenigd Koninkrijk niet bevordelijk is voor het publieke goed”.

De vloggers/activisten zijn niet onbesproken. In mei 2017 verhinderden de drie dat een reddingsschip van Artsen zonder Grenzen kon vertrekken, waarna ze werden opgepakt door de Italiaanse kustwacht. Lauren Southern filmde hun actie en postte de beelden op YouTube.

In augustus 2017 wilden de drie vloggers en andere activisten met hun operatie “Defend Europe” de “invasie” van vluchtelingen in Europa te stoppen. Ze probeerden met een eigen boot op de Middellandse Zee vluchtelingenboten te onderscheppen en reddingsboten van ngo’s tegen te houden. Ze waren naar eigen zeggen van plan de vluchtelingen van de schepen te halen, hen te vervoeren en overhandigen aan de Libische kustwacht en daarna de boten te doen zinken.

De “Defend Europe”-boot. Foto: rr

Hun eigen boot kwam echter in technische problemen en een schip van een ngo die normaal vluchtelingen redt, schoot hen ter hulp (wat zij weigerden). De boot was daarvoor al wekenlang vertraagd omdat ze werden tegengehouden in Egypte en Cyprus, en Tunesië en Griekenland niet binnen mochten.

De groep werd even gearresteerd op verdenking van mensensmokkel maar kort daarna vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. De operatie werd na een week stopgezet.

Steun van Farage en co.

Intussen krijgen de YouTubers steun van verschillende rechtse kopstukken. Nigel Farage ontmoette Lauren Southern en sprak zich over de kwestie uit in interviews en op Twitter: “Antiterreurwetten werden deze week gebruikt om Lauren Southern uit het VK te bannen. We zouden religie moeten kunnen bekritiseren in een vrije samenleving.”

Janice Atkinson van de coalitie ‘Europe of Nations and Freedom’ waartoe ook Geert Wilders, Marine Le Pen en Gerolf Annemans behoren, nodigde haar zelfs uit om woensdag te spreken tijdens een persconferentie in het Europees Parlement.

“Hoe kan deze regering jonge conservatie mensen die zich zorgen maken over hun vrijheden en Europese identiteit tegenhouden om het Verenigd Koninkrijk binnen te komen, maar kunnen ze niet 500 jihadi’s tegengehouden om het Verenigd Koninkrijk terug binnen te komen?”, aldus Atkinson.

Southern nam plaats naast Vlaams Belanger Annemans om haar relaas te doen.

Anti-terrorism laws were used to ban @Lauren_Southern from the UK this week. We should be able to criticise religion in a free society. https://t.co/n3y0v9a9pR pic.twitter.com/DTBxyQwTBJ — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 14 maart 2018