Hein ziet dat het goed is: spelers van Anderlecht beleven avontuurlijke teambuilding

Hein Vanhaezebrouck wilde aanvankelijk naar Spanje om er de play-offs voor te bereiden, maar wegens “organisatorische redenen” werd het de Belgische Ardennen. De coach wilde echter vooral de groepsgeest aanwakkeren en de teambuilding in Rendeux was daar perfect voor: raften, fietsen, klimmen, lopen en achteraf natafelen... De spelers beleefden een avontuurlijke stage en leefden zich uit. Opvallend: de goedgezinde Lukas Teodorczyk. En Hein? Die zag dat het goed was.