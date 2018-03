Düsseldorf zit achter Ampomah, Ghanese winger van Waasland-Beveren houdt alle opties open

Waasland-Beveren verloor in de winter al sterkhouders Seck en Morioka. Komende zomer keert Thelin terug naar Anderlecht en wordt het ook moeilijk om Nana Opoku Ampomah te houden. De 22-jarige Ghanese winger geniet momenteel al interesse van Fortuna Düsseldorf. De koploper in de Duitse tweede klasse, die goed op weg is om te promoveren, zakte al meermaals naar België af om hem te scouten. De club bereidt een move voor.

“De interesse van Düsseldorf kan ik niet bevestigen, maar wel dat verschillende Europese clubs hem op de voet volgen”, zegt Paschalis Tountouris, de zaakwaarnemer van Ampomah. “Nana is gefocust op Waasland-Beveren, hij wil de doelen van de club helpen verwezenlijken. Maar we houden sowieso alle opties open.”

Acht goals al

Dat Ampomah gegeerd is, hoeft niet te verbazen. De dribbelvaardige flankspeler brak dit seizoen door, scoorde al acht keer en gaf drie assists. In Play-off 2 kan hij die cijfers nog opkrikken. Hij mag zich intussen ook Ghanees international noemen.

Ampomah is razend ambitieus en zou maar wat graag in de Bundesliga terechtkomen. Afwachten hoe fel Düsseldorf, dat ook Benito Raman van Standard huurt, wil doorduwen. En of ook de Belgische (sub)topclubs zich in de strijd mengen.