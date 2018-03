‘Een van de beste jonge klimmers ter wereld’ en kameraad sterven bij ontdekken van nieuwe klimroute

Ze wilden een nieuwe route uitstippelen in de bergen van Alaska, maar dat werd hen fataal: jonge klimmers Marc-André Leclerc en George ‘Ryan’ Johnson werden deze week doodverklaard nadat ze al een week vermist waren en enkel hun klimtouwen werden teruggevonden.

Ze waren allebei ervaren klimmers, de 34-jarige George en de 25-jarige Marc-André. 5 maart bereikten ze een van de vooropgestelde toppen tijdens hun klimtocht. Ze zouden een nieuwe route van de bergketen Mendenhall Towers, die tot 2.134 hoogte reikt, trotseren. Maar de twee keerden niet terug. Hulpdiensten werden gealarmeerd toen het duo op 7 maart niet toekwamen in het basiskamp waar ze zouden worden opgepikt. Hulpverleners konden pas begin deze week echt in actie schieten omdat het slechte weer reddingsacties eerder niet toeliet.

Reddingswerkers vonden meerdere intacte klimtouwen terug in een diepe kloof, maar van George en Marc-André zelf was geen spoor. Megan Peters, woordvoerster van de Alaska State Troopers, zegt dat het niet duidelijk is wat er met de twee gebeurd is. “We weten dat ze de top gehaald hebben. Maar wat dan gebeurde, is niet duidelijk. Werden ze getroffen door een lawine, heeft een van hun touwen het begeven,...Alles kan gebeuren.”

Omwille van gevaar voor lawines hebben reddingswerkers nog niet verder kunnen zoeken naar de lichamen van de twee klimmers.

“Een van de beste jonge alpinisten”

Marc-André Leclerc werd beschouwd als een van de beste jonge alpinisten ter wereld. Hij had, met succes, al meerdere bergen getrotseerd. En de plannen om de Mendenhall Towers te beklimmen zaten al lang in zijn hoofd.

Het is zijn vader die op Facebook meldde dat de twee intussen dood waren verklaard. “We hebben jammer genoeg twee heel grote klimmers verloren, en ik ben een zoon kwijt waar ik zeer trots op ben”, zegt vader Serge Leclerc. “Dank aan iedereen voor de steun in deze moeilijke tijd. Mijn hart is gebroken. Een deel van mij is met hem vertrokken.”

George Johnson had er al meerdere klimtochten in de Mendenhall Towers opzitten. Maar de route die hij vorige week met Marc-André deed was ook voor hem nieuw.