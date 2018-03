Opnieuw schandaal voor United: nadat hondje stierf in bagagerek, eindigt ander dier in verkeerd continent

Het is geen goede week voor de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines. Kort nadat een stewardess een passagier verplichtte om haar 10 maand oude Franse buldog in het bagagerek te stoppen en het hondje stikte, is de luchtvaartmaatschappij opnieuw in de fout gegaan met een andere hond. Met name: ze hebben een Duitse herder per ongeluk naar Japan gestuurd.

Het debacle begon dinsdag. Na haar vlucht ging Kara Swindle naar de bagageterminal om haar Duitse herder, Irgo, op te pikken. Eens ter plaatse was er van Irgo geen spoor. In de plaats kreeg ze een Deense dog, voor de duidelijkheid: niet haar hond.

“Ze hadden geen idee waar mijn hond was”, vertelt de vrouw aan CNN. “Ik ben meteen in tranen uitgebarsten, het was een wervelwind van emoties. Het heeft tot woensdagnamiddag geduurd, pas nadat het vliegtuig in Japan geland was, wisten ze dat Irgo daar zat.” Nog volgens de vrouw was het de eerste keer dat haar hond vloog en zat het arme dier op de 16 uur durende vlucht zat zonder water of voedsel. Bovendien heeft Irgo een oorontsteking en heeft hij zijn medicatie drie dagen niet kunnen nemen.

LEES OOK. Hond sterft in vliegtuig nadat baasje verplicht wordt die in het bagagerek te stoppen

Foto: Facebook Kara Swindle.

Eens aangekomen in Japan is Irgo door een dierenarts onderzocht en bleek hij in goede gezondheid te verkeren, aldus de luchtvaartmaatschappij in een statement. “Tijdens twee aansluitende vluchten is er een fout gebeurd met twee huisdieren”, klink het nog. “We hebben onze klanten laten weten dat beide dieren veilig zijn toegekomen (op hun foute bestemming nvdr.) en dat we hen de dieren zo snel mogelijk terug zullen bezorgen.”

Nog volgens de maatschappij zullen beide dieren in eerste klas met een escorte terugvliegen.

Naast twee debacles met huisdieren, waarvan één fatale afloop kende, maakt United het afgelopen jaar niet bepaald een goede beurt. Zo werd een man tot bloedens toe geslagen en met veel geweld van het vliegtuig verwijderd omdat de vlucht overboekt was.

(lees verder onder de video)

Kort daarna werd een verloofd koppel op weg naar hun eigen trouwfeest van een vlucht gezet omdat ze andere zitjes hadden genomen. Hun plaatsen waren namelijk bezet door een slapende man. Een ander koppel werd uit het vliegtuig gezet omdat ze hun gekochte zetel voor een peuter niet wilden afstaan. Kort daarna stierf een enorm konijn, een Duitse reus, in het ruim van een United-vlucht.