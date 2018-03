Verrassende wending in proces van jonge vrouw die terecht staat voor doodslag op broertje: openbaar ministerie vraagt vrijspraak

Brussel / Sint-Agatha-Berchem - Op het proces voor het Brusselse hof van assisen heeft het openbaar ministerie donderdagvoormiddag de vrijspraak gevraagd voor Bouchra Farih. Dat is opvallend, aangezien de jonge vrouw terecht staat voor doodslag op haar 4-jarig broertje Soufiane en het openbaar ministerie aanvankelijk meende dat de vrouw Soufiane gewurgd of verstikt had.

Het openbaar ministerie zou niet langer overtuigd zijn van de schuld van de 20-jarige Bouchra na de getuigenis van een professor op het proces. Woensdag moesten meerdere wetsdokters komen getuigen over de mogelijke doodsoorzaak van Soufiane. Toen bleek daar veel onenigheid over te bestaan. Zo heeft een van de experts gezegd dat de striem rond de nek van het jongetje post mortem, dus na diens dood, werd veroorzaakt. En net die striemen waren voor de speurders het ultieme bewijs dat Bouchra haar broertje gewurgd zou hebben.

De openbare aanklager is nog altijd niet zeker dat Bouchra haar broer niét gedood heeft, maar door de onenigheid bij de experts is er nu dus intussen twijfel over haar schuld, en moet hij de vrijspraak vragen.

De 4-jarige Soufiane overleed op 1 juli 2015 in de ouderlijke woning in Sint-Agatha-Berchem. Die bewuste dag had Bouchra Farih omstreeks 16 uur een buurvrouw opgeroepen, omdat haar broertje bewegingloos in een zetel lag. Hun ouders waren afwezig, en het toen 17-jarige meisje moest op haar broertje letten. De hulpdiensten werden verwittigd. Eens ter plaatse, probeerden ze het kind te reanimeren. Alle pogingen waren tevergeefs, een uur later werd het overlijden vastgesteld. Na zes maanden wordt de natuurlijke dood plots een moordonderzoek en belandt Bouchra Farih tot haar eigen verbazing achter de tralies. Volgens het onderzoek viel Bouchra haar broertje aan, omdat die een afspraak met haar vriendje verhinderde.

Maar daar twijfelt het openbaar ministerie nu toch aan. Bouchra zelf heeft altijd ontkend dat ze haar broertje zou hebben gedood. Ook de ouders en de intussen ex-vriend van de jonge vrouw noemen de beschuldigingen tegenover Bouchra ‘belachelijk’. Ouders Ez Zaïm en Rachida zijn overtuigd van de onschuld van hun dochter.