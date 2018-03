Zwangere tiener schoot haar vriend dood tijdens YouTube-stunt die misliep. Nu krijgt ze opvallend milde straf

De 20-jarige Monalisa Perez moet naar de gevangenis, omdat ze haar 22-jarige vriend Perez Ruiz III doodschoot tijdens een stunt op YouTube. Dat heeft de rechtbank van de Amerikaanse staat Minnesota woensdag beslist. Volgens rechter Jeffrey Remick komt ze er vanaf met een lichte straf.

Monalisa Perez. Foto: AFP

Wat bedoeld was als een gewaagde stunt op YouTube, draaide uit op een nachtmerrie. Het koppeltje uit Halstad in de Amerikaanse staat Minnesota experimenteerde al enkele maanden met gedurfde filmpjes op hun YouTube-kanaal, waarin ze verschillende streken uithaalden om zo veel mogelijk volgers te krijgen en beroemd te worden. Tot dan bleef dat bij relatief onschuldige dingen, zoals stunts uitvoeren op de kermis en stormjagen.

Hun nieuwste video zou in juni 2017 echter eentje van een heel ander kaliber worden, want Pedro had het idee om uit te testen of een kogel door een encyclopedie zou raken of dat het dikke zware boek het projectief zou tegenhouden. Om het allemaal wat spannender te maken had hij een gouden .50 Desert Eagle gekocht, een halfautomatisch wapen dat online beschreven staat als één van de krachtigste handgeweren op de markt.

“Wij gaan waarschijnlijk één van de meest gevaarlijke video’s ooit filmen. Zijn idee, niet het mijne!” postte het meisje nog op haar Twitter maandag, enkele uren voordat het experiment fataal afliep. Uit geen enkele reactie bleek dat ze beseften dat ze met vuur aan het spelen waren.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever HIS idea not MINE — Monalisa Perez (@MonalisaPerez5) June 26, 2017

Toen Monalisa het pistool in handen nam stond haar driejarige dochtertje in dezelfde kamer toe te kijken. De 19-jarige mama was ondertussen zwanger van haar tweede kindje. Toch nam ze het wapen en richtte het op de encyclopedie die haar geliefde voor zijn lichaam hield. De jongeman maakte geen schijn van kans, toen de kogel door het dikke boek heen ging. Hij werd geraakt in zijn borst en overleed meteen.

Relatief milde straf

Hoewel de jonge vrouw “schuldig” pleitte voor doodslag, kreeg ze een relatief milde straf. De openbare aanklager had 9 maanden cel en 10 jaar probatie geëist. De rechter heeft daar 180 dagen cel van gemaakt, verspreid over een periode van 3 jaar. Ze moet zich nog 10 jaar ter beschikking van justitie houden en mag geen enkel vuurwapen in haar bezit hebben. Bovendien heeft de rechter de YouTube-ster verboden om uit deze ervaring financieel winst te maken of beroemdheid te proberen vergaren.

Rechter Jeffrey Remick beseft dat die straf opvallend mild is, want volgens de juridische richtlijnen kan er op een veroordeling van doodslag enkel zwaardere straffen volgen. “Maar als we dit reëel bekijken, beseffen we dat het gaat om een domme stunt, die het slachtoffer zelf nauwgezet gepland en uitgewerkt had. Perez heeft zich helaas foutief en tragisch gebaseerd op haar vertrouwen in haar partner, die haar continu verzekerde dat de stunt veilig was.”