Beerschot Wilrijk haalt uit naar Cercle én bond: “Een echte kampioen gaat zo niet om met bezoekende supporters”

De investeerders en het bestuur van Beerschot Wilrijk hebben donderdagochtend een open brief gepubliceerd op de website van de Antwerpse voetbalclub. Daarin halen ze onder meer uit richting Cercle Brugge en de Voetbalbond.

De Mannekes gingen zaterdag in extremis met 3-1 de boot in op het veld van Cercle Brugge, nadat in de heenwedstrijd Beerschot Wilrijk de Bruggelingen versloeg met 1-0. Geen kampioenstitel dus voor de Antwerpse voetbalclub, volgend seizoen zal het team opnieuw in Eerste Klasse B te bewonderen zijn.

Het Beerschotse bestuur deelde donderdagochtend samen met de investeerders een open brief op hun webstek. Vooreerst willen ze de trouwe fans bedanken voor hun steun tijdens het afgelopen seizoen. “Een seizoen dat in mineur is geëindigd, maar over het ganse kampioenschap beschouwd zijn we méér dan trots op de behaalde resultaten en het voetbal dat we op de mat hebben gebracht”, klinkt het. “Onze sportieve ambitie in dit eerste jaartje 1B was immers bij de top vier geraken en zo de play-downs vermijden. Het is uiteindelijk de finale geworden.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Er wordt ook naar het volgende seizoen in 1B vooruitgeblikt. “Wij als bestuur beloven alleszins om alles in het werk te stellen zodat u ‘op verplaatsing’ overal goed ontvangen wordt. Helaas zijn we hier afhankelijk van derden. Wat we wél zelf kunnen realiseren is een team uitbouwen dat opnieuw naar de promotie dingt. Een team met lef en grinta. Een team dat onze supporters waardig is. En dat gaan we ook doen!”

“Angstig Cercle Brugge”

Maar er moet de club verderop in de brief toch iets van het hart. Zo stuit de ontvangst van zaterdag in Brugge Beerschot Wilrijk tegen de borst. “Was de ontvangst in de Brugse bestuurskamer hartelijk en joviaal, naar onze supporters toe was dit echter een heel pak minder. Zeg maar: ondermaats. Ondanks het feit dat Jan Breydel voor iets meer dan de helft gevuld was, werden er slechts 1.400 tickets ter beschikking gesteld en stak men onze supporters bovendien weg in een onverlicht - en dus gevaarlijk - uitvak. Wellicht in de hoop dat niemand hen zou opmerken. Bovendien zorgde de Vereniging ervoor dat de combi-bussen als gevolg van een nutteloze omweg niet op tijd aan het stadion arriveerden. Daarop volgden chaotische toestanden aan de toegangspoorten, met een file die het aanschuiven aan de Kennedytunnel tot een lachertje maakte. En als klap op de vuurpijl werd een aantal van onze supporters dan ook nog eens in een verkeerd vak gezet...”

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

“Dit doet ons besluiten dat men blijkbaar bijzonder bevreesd is voor het enthousiaste Kielse supporterslegioen”, gaat de brief verder. “Een legioen dat inmiddels de reputatie heeft opgebouwd van niet enkel de 12de maar vooral de 13de man te zijn. We stellen ons dan ook de vraag waarom de kersverse eersteklasser zich zo angstig opstelde en alle truken van de Breydelse Kermis bovenhaalde om ze toch maar buiten te houden. Spijtig. Het zijn immers geweldige supporters die voor veel sfeer en ambiance zorgen. Mogen we daarom wat goedgemeend advies meegeven? Een echte kampioen gaat zo niet om met bezoekende supporters. Een echte kampioen haalt geen ballenrapers weg om tijd te winnen. Een echte kampioen laat trouwens elke bezoekende supporter toe omdat ze uitgaat van haar eigen kracht en niet vanuit zwakte of twijfel. Een echte kampioen moeit zich ook niet met een procedurele aangelegenheid waar ze niets te zoeken heeft. Desalniettemin feliciteren we jullie met de titel en wensen wij u oprecht een fantastisch volgend seizoen toe.”

Ook de Koninklijke Belgische Voetbalbond wordt door Beerschot Wilrijk niet bespaard gebleven, na het aanvechten van de schorsing van middenvelder Alexander Maes. “Waarom stuurt u ons op 7 maart om 7.58 uur een mail met de vraag waarom u nog geen ontvangstbevestiging hebt ontvangen omtrent de beslissing aangaande Alexander Maes, terwijl u maar al te goed weet dat u - wellicht vergeten - geen mail naar ons hebt verstuurd? Waarom probeert u ons op die manier te foppen en met een kluitje in het riet te sturen? Wij zijn geen kleine kinderen die je iets probeert wijs te maken.”

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

“Waarom stuurt u een scheidsrechter die in 1A niet meer mag fluiten?

“Waarom antwoordt u daarna onmiddellijk op onze eenvoudige vraag of we dan tijd hebben tot vrijdag 12 uur om beroep aan te tekenen dat u ons sowieso zaterdagochtend al gaat oproepen, terwijl dit in strijd is met uw normale werkwijze?”, vraagt de club zich af. “Waarom stuurt u een scheidsrechter die in 1A niet meer mag fluiten? Vindt u 1B zo minderwaardig? Het was nochtans de allesbeslissende promotiewedstrijd. Waarom kon u er nu gewoonweg niet mee een feest van maken, correct uw reglement toepassen en een volwaardige, niet algemeen gecontesteerde, scheidsrechter sturen? Wij hopen dat u ons ongenoegen begrijpt en we gaan er tezelfdertijd ook vanuit dat u ons recht op vrije meningsuiting waardeert. Wij zijn immers geen ruziezoekers, integendeel.”

“Het enige dat wij vragen is een gelijke behandeling en een klein beetje respect voor alle inspanningen die we gedurende de afgelopen vijf jaar hebben geleverd”, besluit Beerschot Wilrijk. “Bij de nieuwe competitiehervorming hopen we ook dat niet alles wordt bepaald door de grote clubs. We hopen dat de macht van het geld in het voetbal toch wat afneemt en we kunnen terugkeren naar ‘het ouderwetse voetbalplezier’. Want het Belgisch voetbal is momenteel een big business geworden waarbij het mooie van de sport en de geloofwaardigheid ervan in het gedrang komt.”