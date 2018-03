Grote rookpluimen boven nucleaire site van Tihange: 30 wagens beschadigd na brand op parking

Boven de nucleaire site van Tihange zijn er donderdagvoormiddag grote rookpluimen te zien, tot grote ongerustheid van buurtbewoners. De autoriteiten laten echter weten dat er niets mis is met de kerncentrale. De rookontwikkeling is een gevolg van een tiental auto’s, die in brand staan op de parking van de site.

De enorme rookpluimen bij de nucleaire site zijn sinds 9.15 uur donderdagochtend van kilometers ver te zien. Talloze brandweerwagens van de centrale in Tihange 2 gingen zelf meteen op pad om het vuur te doven, maar ook politieagenten van buitenaf zijn ter plaatse op de parking om de situatie op te lossen.

“Maar het gaat wel degelijk om een brand buiten het domein”, zo zegt de woordvoerder van Electrabel. “De centrale was op geen enkel moment in gevaar, maar wij hebben wel alle veiligheidsmaatregelen uitgerold. De situatie is momenteel onder controle. De oorzaak van de autobrand is nog niet bekend, wat er precies gebeurd is, zal onderzoek nog moeten uitwijzen.”

Dertig wagens beschadigd

Dertig auto’s zijn beschadigd door de brand op de parking van de kerncentrale Tihange 2 in Hoei (provincie Luik). Tien ervan zijn volledig in de as gelegd. Dat meldt de lokale brandweer van de zone Hemeco. Niemand werd gewond.

“Het vuur verspreidde zich zeer vlug. De auto’s stonden onder een dak van kunststof, meer bepaald polycarbonaat. Het brandend plafond viel op de voertuigen en daardoor nam het vuur snel toe in omvang”, Stéphane Bouquette, brandweercommandant van de zone Hemeco.

De waarnemend burgemeester Christophe Collignon voegt er aan toe dat de nucleaire installatie nooit bedreigd werd. Camerabeelden kunnen misschien uitsluitsel geven over de oorzaak van de brand, meent Collignon.

De politie heeft pv opgesteld en het parket van Luik ingelicht.

