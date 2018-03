Geblesseerde Neymar moet het ontgelden na onstuimig eerbetoon aan Hawking: “Waar is je respect?”

PSG-vedette Neymar revalideert op dit moment na zijn operatie aan de rechtervoet. De Braziliaan zit dan ook voor even gekluisterd aan zijn rolstoel, maar blijft positief. Dat bleek woensdag, toen hij een motiverende quote van Stephen Hawking op zijn Instagram postte. Als goedbedoeld eerbetoon, maar velen vonden de vergelijking ongepast. Stephen Hawking bracht dan ook 50 jaar door in een rolstoel...

“Je moet een positieve houding hebben en het beste maken van de situatie waarin je zit”, zo luidt de motivational quote die Neymar op zijn Instagram postte. Een quote van de overleden fysicus Stephen Hawking, over zijn verlamming na de ALS-ziekte en het moeilijke leven in de rolstoel. Neymar moest het dan ook snel ontgelden op sociale media. “Trekt hij nu serieus een vergelijking tussen zijn blessure en de ALS-ziekte van Stephen Hawking?”, klonk het bij de één op Twitter. “Het toppunt van narcisme” bij de ander...

It’s the height of self-centeredness to put Hawking’s death in terms of yourself. Neymar’s temporary wheelchair situation is profoundly minor compared to the lifetime wheelchair situation Hawking had. I’m sure Neymar meant no harm, but come on. — Grant Wahl (@GrantWahl) March 14, 2018

Neymar man where's your respect you're an idol to most and you're just taking the piss out of an iconic person in human history. Idiot. https://t.co/LhGPyNADqR — Dex (@dexterrr_1) March 14, 2018

Stephen Hawking overleed woensdag op 76-jarige leeftijd.