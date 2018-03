Doodzieke Sophie (39) stierf in hutje in bossen van Hastière, haar goeroe verbood haar alle hulp

Ze heeft onmenselijk geleden in haar hutje diep in de bossen van Hastière bij Namen. Terwijl de medische wereld op zijn minst maar pijn had kunnen verlichten of haar zelfs misschien had kunnen redden. Maar Sophie Gerard (39) mocht zich niet laten verzorgen. De goeroe of sekteleider van de natuurgemeenschap waarin ze leefde, verbood haar alle hulp. Omdat ziekte werd beschouwd als een eerbetoon aan eerdere fouten of wangedrag. Uiteindelijk stierf ze een trieste dood.

Het zijn de twee zussen van Sophie Gerard die vorige maand met het nieuws naar buiten kwamen, ook al dateren de feiten van 2011. Maar ze hebben er altijd over gezwegen. Na een Franse reportage over de ‘The Free Nation’ en haar goeroe Joel Labruyere, vorige maand, zijn ze nu zelf met hun verhaal naar buiten gekomen. Omdat ze nog altijd de waarheid niet kennen over de dood van hun zus. Of ze gestorven is aan haar ziekte of dat sekteleden haar uit haar lijden hebben verlost. En dat wringt, zeggen ze in La Meuse.

Maar tegelijk willen ze ook anderen waarschuwen voor de gevaren van leefgemeenschap die in ons land nochtans niet op de lijst van de Staatsveilgheid staat met gevaarlijke sekten.

Sophie Gerard, moeder van twee jongere kinderen, kiest in 2008 voor een totaal nieuw leven. Haar huwelijk is voorbij en ze zit in een moeilijke periode. De Franse sekte ‘The Free Nation’ reikt haar een helpende hand aan. Ze neemt haar twee kinderen mee.

Ze heeft nauwelijks nog contact met haar familie. Tot in de zomer van 2011. Dan vertelt ze dat ze aan baarmoederhalskanker lijdt. Er is een operatie gepland eind augustus. Maar ze zegt dat ze haar niet zal laten behandelen. Omdat haar goeroe haar alle therapie verboden heeft. Zeker geen chemotherapie of bestralingen. Dat is buitennatuurlijk.

Twee maanden later trouwt Suari, haar sektenaam, met een ander sektelid dat dus niet de vader van haar kinderen is.

“Ze straalde op de dag van haar huwelijk maar zag er wel erg vermagerd en zwak uit”, zegt haar jongste zus. Een week nadien nodigt ze haar familie uit aan zee. Om afscheid te nemen, zo blijkt. Ze zal zich terugtrekken in een huisje in Hastière. “Die plaats en de nabijgelegen waterbron hebben een magische werking”, zegt ze vol overtuiging.

Geen ziekenhuisbed

Eind oktober sterft Sophie. Niet in een huisje aan het water, zoals ze haar familie vertelde, maar in een bouwvallig hutje aan de rand van een oud vakantiedomein. Alsof de andere sekteleden haar apart hebben gelegd om daar te sterven.

“De begrafenisondernemer is het lichaam toen gaan ophalen. Hij was geschokt, dat herinner ik me. Niemand in het dorp wist hoe die mensen daar leefden. Anders hadden we er zeker tegen opgetreden”, zegt burgemeester Claude Bultot (PS) vandaag. De leefgemeenschap is daar intussen weg.

De arts die de overlijdensakte invult, beschouwt het als een natuurlijk overlijden. De vrouw was helemaal uitgemergeld door haar ziekte.

Op 23 oktober, de dag na haar overlijden, worden familieleden uitgenodigd voor een ‘afscheidsfeest’. Er wordt gegeten en gezongen. “In een echte hippiesfeer...’", zegt de zus van Sophie. Wat de zussen wel opvalt is dat er niets meer van Sophie aanwezig is. Geen persoonlijke spullen, zelfs geen ziekenhuisbed waarin ze comfortabel lag. Ze vragen zich dan ook af of dat bed waarin ze zogezegd gestorven is, er ooit wel heeft gestaan.

Tovenaar van de geest

Tijdens de ceremonie lezen de volgers van de stekte een tekst voor, een soort van testament, waarin Suari vraagt ??dat haar kinderen, die tot nu toe in de groep woonden, nooit een psycholoog, “een tovenaar van de geest”, zullen raadplegen en orgaan- of bloedtransfusie zullen ondergaan. Dat is haar wens. Maar vooral de wil van de goeroe.

Haar kersverse man regelt de begrafenis. Maar betalen zal hij nooit doen. Het lichaam wordt gecremeerd en uitgestrooid.

Pas dan vernemen de zussen van Sophie Gerard dat ze mogelijk uit haar lijden werd verlost door twee andere sekteleden. Dat ze haar verstikt hebben in haar hutje. Maar bewijzen zijn er niet en een gerechtelijk onderzoek komt er ook niet.

In het rouwcentrum doen ze trouwens nog een vreemde ontdekking. Sophie stierf niet op 22 oktober, zoals op de doodsbrief staat, maar op 18 oktober. Volgens haar man wil de natuurgemeenschap dat een lichaam eerst drie dagen blijft liggen zonder te worden aangeraakt en wilde Sophie niet dat katholieken haar lichaam benaderden.”