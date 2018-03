COMMENTAAR. Minder reden dan ooit om te twijfelen aan Thibaut Courtois

Een publieke lynchpartij aan beide zijden van het Kanaal. Dat kreeg Thibaut Courtois te verduren na zijn drie tegengoals in de Champions League-kraker tegen Barcelona. Sommige analisten gingen zelfs zo ver de Chelsea-doelman in vraag te stellen voor het WK. Maar er is geen reden om te twijfelen aan Courtois. Sterker: zijn positie als nummer 1 van de Rode Duivels was zelden zo onbetwist als vandaag.