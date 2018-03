Dronken man die ‘Sieg Heil’ roept wordt aangesproken door politie, maar daar zijn diens vrienden het duidelijk niet mee eens

Leuven - De politie van Leuven heeft woensdagavond drie mannen opgepakt na een incident in het stadspark van de stad. Een man die de Hitlergroet bracht en het nodig vond om ‘Sieg Heil’ te roepen, werd door enkele agenten aangesproken. Daarop gingen zijn vrienden de agenten te lijf.

De agenten stootten op de man tijdens een voetpatrouille in het stadspark. De man kreeg een proces-verbaal voor het aanzetten tot haat.

Twee vrienden van de man konden zich daar duidelijk niet in vinden en besloten de controle te verstoren. Daarbij viel een 34 jarige man uit Tienen één van de inspecteurs langs achter aan en nam hem in een wurggreep. De inspecteur wist zich te bevrijden en de mannen konden allemaal overmeesterd worden. De inspecteur werd naar het ziekenhuis overgebracht met lichte verwondingen. De drie mannen waren onder invloed van alcohol en werden in een politiecel gestopt om af te koelen. Het parket werd ingelicht en de zaak wordt verder onderzocht.