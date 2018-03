Rode Kruis is met voedselkonvooi Oost-Ghouta binnen kunnen gaan

Een konvooi met voedselhulp is donderdag de belegerde rebellenenclave Oost-Ghouta nabij de Syrische hoofdstad Damascus “binnengegaan”. Dit heeft woordvoerder Pawel Krzysiek van het Internationaal Comité van het Rode Kruis in Syrië gezegd.

Het konvooi is op weg naar Doema, de grootste stad van de enclave. Het is een gezamenlijk initiatief van het Rode Kruis, de Syrische Rode Halve Maan en de VN.

Het bestaat uit 25 vrachtwagens, met 5.200 voedselpakketten en 5.220 zakken graan voor 26.100 mensen. De woordvoerder erkent dat “het maar een klein deel is van waaraan deze gezinnen nood hebben”.

Het gaat om de derde levering van hulpgoederen aan Doema, in de noordelijke sector van de enclave die sinds 18 februari lijdt onder een moordend offensief van het regeringsleger met steun van Russische troepen. De noordelijke sector van Oost-Ghouta staat onder controle van de islamistische rebellengroep Jaish al-Islam. In het algemeen moeten alle betrokken partijen hun fiat geven aan hulpverleningen.

Correspondenten van het Franse persbureau AFP hebben vastgesteld dat duizenden burgers donderdag de stad Hamouriyah in Oost-Ghouta ontvluchten. Zij doen dat te voet, per moto of per auto in de richting van zones die onder controle van het regeringsleger staan.