Nobelprijswinnaar dwaalt verward rond in de straten, politie vindt zijn dode vrouw verderop in auto

De Amerikaanse politie is een onderzoek gestart naar de dood van de echtgenote van Nobelprijswinnaar Ei-ichi Negishi.

Ei-ichi Negishi (82) werd dinsdagochtend opgemerkt door de politie. Hij dwaalde verward rond in de straten van Rockford, in de staat Illinois. Dat is zo’n 320 kilometer verwijderd van waar Negishi woonde. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij nu nog steeds verblijft.

Nadien werd ook zijn echtgenote Sumire (80) teruggevonden, niet ver van de auto van het koppel, op een bedrijventerrein. Ze bleek overleden.

Foto: AP

Ei-ichi en zijn echtgenote waren maandag als vermist opgegeven. Ze werden toen voor het laatst thuis gezien in West Lafayette, niet ver van de Purdue Universiteit. Daar geeft Negishi les als professor in de chemie.

Wat er juist gebeurd is, is nog niet duidelijk. Volgens WTHR-televisiestation is de auto van het koppel van de weg geraakt en is de wagen daarna gebotst. Sumire zou alleen achtergebleven zijn in de wagen terwijl Ei-ichi hulp ging zoeken.

Familie van het koppel heeft verteld aan lokale media dat ze vermoeden dat het koppel op weg was naar de luchthaven, maar dat ze gedesoriënteerd raakten. Volgens de familie zat Sumire Negishi “aan het einde van haar latijn in haar gevecht met Parkinson”.

Ei-ichi is een Japanner die in de jaren ‘60 naar de VS kwam om er chemie te studeren. Samen met 2 andere chemici won hij in 2010 de Nobelprijs voor chemie, voor de ontwikkeling van een methode voor complexe chemie, een methode die nu veel gebruikt wordt.