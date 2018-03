In de Jupiler Pro League gaat het nu pas om de knikkers, maar hoe zit het in de buitenlandse competities?

Onze vaderlandse voetbalcompetitie begint over twee weken aan zijn apotheose met de start van Play-off 1. Club Brugge is zonder twijfel titelfavoriet en start met zes punten voorsprong op eerste achtervolger Anderlecht. Maar ook de grote Europese competities naderen stilaan hun ontknoping, zo kan Bayern München dit weekend al kampioen spelen en zijn ook Manchester City en PSG bijna zeker van de titel. Wie stevent er af op de titel en wie kan er nog roet in het eten gooien? Tijd voor een Europees overzicht.

Bundesliga (Duitsland, nog 8 speeldagen)

Bayern München kan zondag voor de 28ste keer landskampioen worden. De ‘Rekordmeister’ moet daarvoor wel winnen op het veld van Red Bull Leipzig en eerste achtervolgers Schalke 04 en Borussia Dortmund mogen zelf hun wedstrijd niet winnen. Met twintig punten voorsprong op Schalke is het sowieso een kwestie van tijd vooraleer Bayern zijn zesde opeenvolgende landstitel binnenhaalt. Voor een spannende titelstrijd moet je de laatste jaren alleszins niet in de Bundesliga zijn. Bayern speelt ook nog thuis tegen Dortmund eind deze maand, wat natuurlijk een prachtige kampioenenmatch kan opleveren.

Premier League (Engeland, nog 8 speeldagen)

Met zestien punten voorsprong op tweede in de stand Manchester United lijkt niemand het oppermachtige Manchester City nog iets in de weg te kunnen leggen. Als het zijn volgende wedstrijd tegen Everton (op 31 maart) wint, kan het de week erna thuis kampioen spelen tegen stadsrivaal United. Een absoluut droomscenario voor de Citizens.

Manchester City zou dan ook de vroegste kampioen ooit worden sinds de invoering van de Premier League. Na United moet City nog naar Tottenham en heeft het daarna enkel nog makkelijke affiches af te werken. Vincent Kompany en Kevin De Bruyne kunnen de titel dus al ruiken.

Eredivisie (Nederland, nog 7 speeldagen)

Leider PSV liet vorig weekend Ajax naderen tot op 7 punten, nadat het pijnlijk met 5-0 verloor bij Willem II. In april speelt PSV achtereenvolgens tegen seizoensrevelatie AZ en Ajax, twee rechtstreekse duels tegen de eerste achtervolgers. Het is in deze wedstrijden dat het pleit zal beslecht worden en PSV voor de 24e keer Nederlands landskampioen kan worden. Enkel Ajax lijkt nog in staat om de titel af te snoepen.

Serie A (Italië, nog 10 speeldagen)

Napoli, dat dit jaar voluit voor de titel gaat, wist Juventus lange tijd achter zich te houden in het klassement. Maar ondertussen heeft de Oude Dame de Napolitanen ingehaald en is het al vier punten uitgelopen. Het is wel nog eens spannend in de Serie A, maar Juve heeft de beste papieren om voor het zevende jaar op rij Italiaans kampioen worden. Op 22 april is het Juventus-Napoli, het cruciale duel voor de titel. Juventus moet ook naar Inter en thuis tegen Milan spelen. Napoli heeft ook nog een verplaatsing naar Milan.

Ligue 1 (Frankrijk, nog 9 speeldagen)

Paris Saint-Germain, dat wel een match meer heeft gespeeld, leidt autoritair met zeventien punten voorsprong op regerend kampioen AS Monaco. De schatrijke Parijzenaars, die nog weinig waardige tegenstand kennen in eigen competitie, stevenen af op hun vijfde titel in zes jaar tijd. Het speelt wel nog thuis tegen Monaco volgende maand, maar zelfs als ze die match verliezen zal de titel niet meer in gevaar komen voor PSG.

La Liga (Spanje, nog 10 speeldagen)

In de Primera Division liggen de kaarten gunstig voor Barcelona. De Blaugrana tellen acht punten voorsprong op Atlético Madrid en maar liefst vijftien punten op Real Madrid. Barcelona moet thuis wel nog voorbij Valencia en Real, maar ook de Madrileense derby moet nog gespeeld worden. De Catalanen liggen dus op titelkoers en maken ook nog kans op de treble, want ze kunnen ook nog de Champions League én de Copa Del Rey winnen.

