Vier grootmachten veroordelen gezamenlijk Rusland: “Eerste gebruik van zenuwgif sinds WO II”

De leiders van de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië hebben donderdag gezamenlijk het gebruik van een op militaire leest geschoeid zenuwgif, gelinkt aan Rusland, veroordeeld als “het eerste offensief gebruik van een zenuwgif in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog”. Intussen raakte ook bekend dat duizenden Britse soldaten ingeënt worden tegen antrax vanwege de groeiende spanningen tussen Londen en Moskou.

In een gezamenlijk statement hebben Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten en Groot-Brittanië de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergei Skripal veroordeeld. Ze wijzen formeel met de vinger naar Rusland.

“Het gebruik van een militair zenuwgif, een type gif ontwikkeld door Rusland, is het eerste offensieve gebruik van zulk gif sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dit is een aanslag op de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk en het gebruik van zo’n gif is een duidelijke schending van het Verdrag tegen Chemische Wapens en een inbreuk op internationaal recht. Dit bedreigt de veiligheid van ons allen”, aldus de vier landen in een gezamenlijke verklaring.

Gisteren kondigde Premier Theresa May aan dat het Verenigd Koninkrijk 23 Russische diplomaten het land gaat uitzetten, na de moordpoging op een Russische ex-spion. Vandaag noemde een woordvoerder van het Kremlin de maatregelden “absoluut onverantwoord”.

Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken heeft geen baat bij het vergiftigen van een uitgerangeerde spion. Met de Russische presidentsverkiezingen en het wereldkampioenschap voetbal in Rusland in het achterhoofd zou dat “absurd” zijn, aldus Lavrov in een communiqué.

Hij suggereerde voorts dat Londen met de zaak-Skripal de “aandacht wil afleiden van (de moeizaam verlopende boedelscheiding met Europa) de Brexit” en dat de regering van Theresa May iets wil doen om haar kelderende populariteit af te remmen. “Maar zelfs als je de pijnlijk gedraaide logica van onze Westerse collega’s volgt, wie met een beetje gezond verstand zou er aan denken dat de Russische Federatie zich kort voor die twee evenementen al die problemen over zich afroept?”, luidde het retorisch.

Rusland blijft trouwens, aldus nog Lavrov, “open staan voor dialoog” met de Britse overheid, “ondanks de bewuste en arrogante, naar hysterie neigende anti-Russische retoriek”.

Soldaten krijgen speciale inentingen

Duizenden Britse soldaten zullen wegens de groeiende spanningen tussen Londen en Moskou tegen antrax ingeënt. Dat is door een woordvoerder van Defensie in Londen bevestigd. De verwekkers van antrax (miltvuur) worden beschouwd als een potentieel biologisch wapen. In Londen zal ook een hoogtechnologisch centrum voor de verdediging tegen chemische wapens gebouwd worden, zei minister van Defensie Gavin Williamson donderdag. De regering wil in het centrum investeren “om onze technologie in chemische analyse en defensie te handhaven”, aldus de minister.

Antrax of miltvuur wordt veroorzaakt door de bacterie Bacillus anthracis. Miltvuur kan bij een tijdige diagnose met antibiotica behandeld worden. In het andere geval kan de infectieziekte tot de dood leiden.

Het nieuwe centrum zal gebouwd worden op het geheime militair onderzoeksterrein Porton Down in het Zuid-Engelse graafschap Wiltshire. Daar voeren de Britten onderzoek naar chemische en biologische wapens. Het terrein ligt in de buurt van het Zuid-Engelse stadje Salisbury, waar een aanslag met gifgas op de voormalige dubbelspion Sergej Skripal en diens dochter Joelia werd gepleegd.

De Britse premier Theresa May bracht donderdag een bezoek aan Salisbury en zou er volgens een regeringsfunctionaris praten met de politie, reddingswerkers en de bevolking en zich informeren over de gezondheidstoestand van Skripal.

De 66-jarige Skripal en zijn 33-jarige dochter werden op 4 maart bewusteloos op een bank in een park in Salisbury aangetroffen. Ze bevinden zich in een kritieke toestand. Naar verluidt werden ze het slachtoffer van het extreem gevaarlijke zenuwgas novitsjok, dat ooit in de Sovjet-Unie werd ontwikkeld.