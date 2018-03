“Wij zullen deze laffe daad nooit vergeten” en alle andere boodschappen van na de aanslagen staan nu online

Brussel - Na de aanslag van 22 maart in Brussel en Zaventem lieten duizenden mensen, jong en oud uit binnen- en buitenland, boodschappen achter aan het Beursplein en aan het metrostation Maalbeek. De stad Brussel heeft die allemaal gearchiveerd en ze zijn nu online te bekijken.

Na de aanslagen kwam een ongeziene golf van solidariteit op gang. Onder meer aan het Beursplein en aan het metrostation Maalbeek verzamelden verschillende dagen na elkaar massa’s mensen. Met kaarsjes, bloemen en geschreven boodschappen. Om de slachtoffers te herdenken, de families te steunen maar ook om te tonen dat ze niet bang waren en dat ze van Brussel hielden.

“Aangezien het zou regenen, besloten we op 24 maart om de krijtboodschappen aan de Beurs te fotograferen. Enkele dagen later werd beslist om alle boodschappen in te zamelen, ook tekeningen, schilderwerkjes en knuffels”, vertelt Christian Vreugde van het Archief van de Stad Brussel. Het archief vond het belangrijk om de slachtoffers te herdenken, maar wou ook iets bijhouden voor latere generaties.

Tekeningen, liedjesteksten, geschilderde bloemen, kaarsen, knuffels, hartjes. En vooral heel veel boodschappen geschreven in allerhande talen: Nederlands, Frans, Engels en zelfs Japans en Vietnamees. Alles is nu gefotografeerd en/of ingescand en gearchiveerd.

Op initiatief van schepen van Cultuur Karine Lalieux kunnen al die boodschappen vanaf vandaag online bekeken worden via https://archief.brussel.be/herdenking-van-de-aanslagen-van-22-maart-2016.