Vierjarig meisje moest opgevoed worden tot “seksslavin”

Een Duitse man en een Zwitserse vrouw moeten zich verantwoorden voor een Zwitserse rechtbank wegens extreem geweld tegen een vierjarig meisje. Ze zouden het dochtertje van de vrouw in 2014 maandenlang seksueel misbruikt hebben. Het meisje moest opgevoed worden tot “seskslavin”, klinkt het in de aanklacht.

Het geding vond donderdag voor de kantonrechtbank van Sankt Gallen achter gesloten deuren plaats. Enkel rechtbankverslaggevers waren toegelaten. Het Openbaar Ministerie vorderde jarenlange gevangenisstraffen tegen de twee beklaagden.

Het stel had een sadomasochistische relatie, aldus de aanklacht. De vrouw (31) had zich volledig onderworpen aan de man (53) en had een soort document ondertekend waarin ze “haar rechten als menselijk wezen” aan de man had afgegeven. Ze zou het kind seksueel gepijnigd hebben en films en foto’s hiervan naar haar minnaar hebben opgestuurd. Ook de man zou het kind misbruikt hebben.