Ze hebben niks anders gekend dan gevechten en vluchten: deze kinderen zijn zo oud als de oorlog

Ze gaan naar school, spelen voetbal en dromen over wat ze later willen worden. Net als alle kinderen van zeven jaar. Want zo oud zijn ze, deze Syrische kinderen die werden geportretteerd door de Nederlandse fotograaf Chris de Bode in opdracht van hulporganisatie Save the Children. Zeven jaar: net zo oud als de oorlog in hun thuisland, waar ze allemaal geboren werden. Kort daarna moesten ze noodgedwongen op de vlucht.