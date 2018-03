Carnavalswagen die kettingbotsing veroorzaakte op E314 werd in brand gestoken

Maasmechelen - De lokale politie van de zone Lanaken-Maasmechelen doet een oproep tot getuigen in het onderzoek naar de uitgebrande carnavalswagen onder de E314 in Kotem (Maasmechelen). Na onderzoek blijkt dat de praalwagen woensdagochtend kort voor 6 uur in brand werd gestoken. Door de rookpluim gebeurde er een kettingbotsing met drie vrachtwagens en zes personenauto’s. Een Belgische trucker liet daarbij het leven.

Om 6 uur woensdagochtend moet de carnavalswagen in brand gevlogen zijn. De dichte rook die boven de snelweg opsteeg, vormde al snel een mistgordijn. Eén vrachtwagen vertraagde en een ongeval werd onvermijdelijk. In de richting van Nederland raakten drie vrachtwagens en vijf auto’s ­betrokken bij de kettingbotsing.

Truckchauffeur Ivo Lauvrys uit Geel, die in de tweede vrachtwagen zat en onderweg was richting Nederland, overleefde de klap niet. Zijn cabine werd geplet tegen de voorligger.

De carnavalswagen van de Nederlandse vereniging Sjpaspromotion uit Urmond, net aan de overkant van de Maas, stond geparkeerd onder het ­viaduct over de Maas. “Dat is streng verboden. Ik heb er in 2013 borden ­laten zetten dat parkeren onder het viaduct verboden is”, zegt burgemeester Raf Terwingen (CD&V).

Foto: BELGA

Uit een eerste onderzoek blijkt nu dat de carnavalswagen opzettelijk in brand werd gestoken. Donderdag waren rechercheurs van de politie LaMa in de omgeving bezig met een onderzoek. Waarom hadden de daders het op die ene wagen van de Nederlandse groep gemunt en lieten ze de andere praalwagens ongemoeid? Of gaat het om een dakloze, zoals al werd geopperd, die in de carnavalswagen sliep en de brand per ongeluk veroorzaakte?

Personen, die informatie hebben inzake de brandstichting, wordt gevraagd met de politie LaMa contact op te nemen via het nummer 089-47.47.47 of via mail naar info@politielama.be.