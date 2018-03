Jan Mulder krijgt opmerkelijke dreigbrief in de bus

Voetbalanalist Jan Mulder kreeg deze week een zorgwekkende brief in de bus. Een onbekende dreigde om het huis van Mulder in brand te steken, zo meldt lokale omroep RTV Noord. De Nederlandse ex-voetballer kantte zich namelijk tegen de komst van een windmolenpark in het landschap rond zijn woonplaats Nieuwolda.

Normaal zou Jan Mulder donderdagavond samen met oud-journalist Cees Stolk spreken op een infoavond, maar nadat ook Stolk al een dreigbrief had ontvangen werd de avond afgelast. Opvallend: Mulder kreeg de brief pas op donderdag… omdat die eerst fout geadresseerd was.