Harry Styles-fans kamperen 50 uur aan het Sportpaleis om grote idool te kunnen zien: “Ik heb hier verlof voor gevraagd”

Voormalig ‘One Direction’-lid Harry Styles is aan zijn internationale tournee begonnen en dat zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Zo’n vijftien meisjes hebben het er maar al te graag voor over om 50 uur te kamperen aan het Sportpaleis om een plaatsje op de eerste rij te bemachtigen. “En het Sportpaleis werkt heel vriendelijk mee, want ’s nachts mogen wij hier de toiletten gebruiken”, klinkt het tevreden.

Met matjes, wc-papier, een tent en water, zijn deze meisjes op alles voorzien. Voor hun grote idool hebben ze alles over. “Het is gewoon een prachtige persoon die zich inzet voor de rechten van LGBTQ+, en al de anderen”, klinkt het.

Een paar Nederlandse meisjes hadden de Britse zanger gisteren al aan het werk gezien in Nederland maar ook in België willen ze op de eerste rij staan. “We zijn meteen doorgereisd na zijn optreden van gisterenavond want we willen echt níks missen.”