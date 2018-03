Spanje wil Puigdemont laten arresteren in Zwitserland

Het Spaanse parket-generaal heeft donderdag de regering in Madrid gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken om de Catalaanse separatist Carles Puigdemont, die in ballingschap verblijft in België, te laten uitleveren als hij zondag aan een debat in Zwitserland deelneemt. De regering wordt verzocht “de nodige stappen te ondernemen bij de bevoegde autoriteiten in Zwitserland om te achterhalen of een arrestatie en een vraag tot uitlevering van de Catalaan haalbaar is”.

Het parket-generaal diende zijn verzoek in bij Binnenlandse Zaken in Madrid nadat het is te weten gekomen dat Carles Puigdemont een uitnodiging heeft aanvaard van de organisatoren van het Internationaal Filmfestival en Mensenrechtenforum (FIFDH) van Genève in de marge van een debat over de onafhankelijkheid van Catalonië. Daar wordt de film ‘Catalonië, Spanje op de rand van een zenuwcrisis’ vertoond.

Carles Puigdemont kwam naar België enkele dagen nadat de regering van Mariano Rajoy op 27 oktober de Spaanse regio onder voogdij plaatste. De Catalaan is in Spanje aangeklaagd wegens rebellie, opruiing en verduistering van overheidsgeld, plichtsverzuim en ongehoorzaamheid.

Het Spaanse Hooggerechtshof trok echter alle Europese aanhoudingsbevelen tegen Puigdemont en vier andere regeringsleden in uit vrees over interpretatieverschillen over de grond van de zaak, die zijn verdere vervolging zouden bemoeilijken. Puigdemont mag zich dus vrij bewegen in Europa. Dat deed hij eind januari al, toen hij naar Denemarken vloog om er een debat bij te wonen in Kopenhagen. In Spanje zou hij evenwel onmiddellijk opgesloten worden, een lot dat zijn vicepresident Oriol Junqueras trouwens eerder al onderging.