Bus De Lijn rijdt verkeerslichten omver na botsing met vrachtwagen: vijf lichtgewonden

Brugge - Op het kruispunt van de Buiten-Katelijnevest en de Ketsbruggestraat in Brugge gebeurde donderdag even na de middag een spectaculair ongeval. Een Lijn-bus werd er door een vrachtwagen aangereden en reed de verkeerslichten op de middenberm omver. Vijf passagiers van de bus raakten lichtgewond door de botsing.

Het ongeval gebeurde even na 12 uur. De vrachtwagen en Lijn-bus kwamen allebei vanuit de richting van de Katelijnepoort. De vrachtwagen moest in de remmen omdat een auto voor hem abrupt stopte toen het licht op oranje sprong. De chauffeur week uit naar de busstrook omdat hij een aanrijding anders niet meer kon vermijden. Maar hij had daarbij niet gemerkt dat er op de busstrook een bus naast hem reed.

Het kwam tot een botsing en de bus werd over de middenberm geduwd. Hij ramde een verkeersbord en reed de verkeerslichten omver. Uiteindelijk kwam de Lijn-bus op het volgende kruispunt tot stilstand. Vijf passagiers raakten zeer licht gewond. De politie kwam ter plaatse en regelde het verkeer tot rond 15.30 uur. Het verkeerslicht moest niet onmiddellijk vervangen worden. “Aan de linkerkant van de weg gaat het eigenlijk om een herhaling”, klinkt het bij de politie. “Het licht aan de rechterkant is wettelijk gezien crucialer.”