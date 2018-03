Man die op rivaliserende familie schoot verwijt rechter van racisme

Mechelen - De correctionele rechtbank van Mechelen heeft donderdag forse straffen uitgesproken voor een vechtpartij en een schietpartij die zich op 1 juni 2017 voordeden in de Mechelse wijk Nekkerspoel. De vechtpartij vormde de onmiddellijke aanleiding voor de schietpartij. De schutter kreeg zeven jaar effectief. Hij verweet de rechter van racisme.

De beklaagden maakten deel uit van twee rivaliserende families, die zich elk één kant van de Nekkerspoelwijk in Mechelen hebben toegeëigend. Op 1 juni 2017 werd Abderrahman, de jongste zoon van de familie E.K., door een groep van 15 à 20 mensen afgerost. Op beelden van een bewakingscamera is Soufiane B. heel duidelijk te zien terwijl hij Abderrahman met een broeksriem slaat. Voor die feiten kreeg hij 120 uur werkstraf.

Later diezelfde avond wilde de familie E.K. wraak nemen. Abdelaziz E.K, Saïd E.K. en Abderrahman E.K. trokken rond 22.20u met de auto richting de andere familie om te vechten. Aan het stuur van de wagen zou Nizar B. gezeten hebben, al ontkent hij zelf elke betrokkenheid. In de Nekkerspoelstraat zagen ze een groep mensen staan, keerden de wagen om en schoot Abdelaziz van op de passagierszetel drie keer richting Abdelkarim B., de broer van de dader van de vechtpartij. De kogels misten hem maar net.

De twee jongste broers beweren niet geweten te hebben dat Abdelaziz een geweer had en ontkennen dat het de bedoeling was iemand te doden. “We wilden vechten maar niet doden”, klonk het. De rechtbank veroordeelde schutter Abdelaziz tot zeven jaar effectief, chauffeur Nizar tot vijf jaar met uitstel en Said en Abderrahman elk tot 15 maanden.

Abdelaziz riep de rechter toe dat ze racistisch was en hij onterecht gestraft werd. “Jullie doen uitspraken die niet correct zijn. Marokkanen straffen jullie zo, bende racisten”, riep hij, waardoor hij nog voor het aanhoren van zijn straf de zaal werd uitgeleid en terug naar het cellencomplex werd gebracht.