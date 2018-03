Ook België schaart zich aan kant van de Britten: “Niet alleen een moordaanslag, maar een serieuze aanval op de veiligheid van de bevolking”

Nadat ook onder andere de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland hun steun uitspraken aan Groot-Brittannië in de zaak van de vergiftigde Russische dubbelspion, heeft ook de Belgische regering zich nu aan Britse zijde geschaard in het conflict met Rusland. Premier Michel laat weten “deze aanval met klem te veroordelen”.

De Britse premier May bracht vandaag een bezoek aan Salisbury Foto: AFP

“Ik bevestig nogmaals onze solidariteit met het Verenigd Koninkrijk in de zaak Salisbury”, aldus Michel in een persmededeling. “Ik veroordeel deze aanval met klem. Dit is niet alleen een moordaanslag, maar een serieuze aanval op de veiligheid van de bevolking. Dit is onaanvaardbaar.”

Sergej Skripal en zijn dochter Joelia werden op 4 maart bewusteloos en vergiftigd aangetroffen op een bankje in de Zuid-Engelse stad Salisbury. Volgens de Britse premier Theresa May wijzen alle sporen in de richting van Rusland. Donderdag veroordeelden ook de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland “het eerste offensief gebruik van een zenuwgif in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog”. De verantwoordelijkheid van Rusland is volgens hen “de enige plausibele verklaring”.

Rusland werd gisteren scherp aangepakt in de VN-Veiligheidsraad Foto: REUTERS

Premier Michel spreekt nu ook de Belgische steun aan de Britten uit: “Ik roep Rusland op om samen te werken om licht te werpen op deze zaak. Het is van fundamenteel belang dat het Verdrag inzake het verbod op chemische wapens en internationale verbintenissen volledig worden gerespecteerd.”

Volgende week donderdag en vrijdag komen de Europese staatshoofden en regeringsleiders bijeen voor een Europese top, waar de zaak geagendeerd zal worden. “Ik roep de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk op om een antwoord van de 28 lidstaten van de Europese Unie te coördineren”, laat Michel alvast weten.

Gisteren kondigde Premier Theresa May al aan dat het Verenigd Koninkrijk 23 Russische diplomaten het land gaat uitzetten. Vandaag noemde een woordvoerder van het Kremlin de maatregelen “absoluut onverantwoord”.

