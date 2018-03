Internering gevraagd voor jongen die moeder wil wurgen omdat ze geen geld geeft om cocaïne te kopen

Mechelen - De correctionele rechtbank van Mechelen heeft zich donderdag over een dossier gebogen waarbij een 19-jarige jongen zijn moeder wilde wurgen met een sjaal. De jongen is zwaar verslaafd aan cocaïne en was kwaad omdat hij van zijn moeder geen geld kreeg om nieuwe drugs te kopen. Het parket vroeg de jongen te interneren omdat het recidivegevaar heel hoog is.

Er deden zich wel vaker spanningen voor in het gezin door de cocaineverslaving van de 19-jarige Elias M. Vorig jaar liep het twee keer uit de hand. Op 14 augustus sloeg hij zijn moeder, die aan MS lijdt, met een borstelsteel in de rug. Daarbij viel ook een pot mayonaise om. Met de scherven van die pot poogde hij haar in de hals te steken, maar dat mislukte. Toen de politie ter plaatse kwam, zei de jongen ‘wacht maar, ik jaag een kogel door haar hoofd’. Kort daarna hoorden de agenten het geklik van een wapen dat werd geladen. Ze troffen hem op de trap aan met een wapen in zijn handen. Naar eigen zeggen wilde hij dat enkel wegleggen zodat de agenten het niet zouden vinden.

De jongen werd aangehouden, maar mocht opnieuw vertrekken omdat hij zou worden opgenomen. Na een opname van veertig dagen herviel hij in cocaïnegebruik. Op 7 november liep het alweer uit de hand. Hij greep zijn moeder bij een sjaal die ze droeg en trok die vast, zodat haar luchtwegen werden afgesloten. In een verklaring zei de moeder dat ze schrik had voor haar leven en dacht dat hij haar wilde doden, een verklaring waar ze achteraf op terugkwam.

Het parket meent dat er een groot gevaar op recidive is. De jongen werd psychiatrisch onderzocht en moet absoluut in behandeling. Het parket vorderde de internering. Indien de rechtbank daar niet in volgt, vroeg het parket een straf van drie jaar met verplichte behandeling voor zijn problematiek.