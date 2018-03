Martinez opteert waarschijnlijk voor ruime groep Duivels in oefenduel tegen Saoedi-Arabië

Bondscoach Roberto Martinez zal vrijdag zijn selectie bekendmaken voor de komende oefeninterland van de Rode Duivels, op dinsdag 27 maart (om 20u45) tegen Saoedi-Arabië. De Spanjaard zal meer dan waarschijnlijk een ruime groep selecteren, met het oog op het WK.

In doel zal er zeker niets veranderen. Thibaut Courtois, die woensdagavond in Barcelona nog twee ballen door z’n benen zag glippen, zal opnieuw Simon Mignolet, gedegradeerd tot bankzitter bij Liverpool, Koen Casteels en Matz Sels onder zich krijgen. Sels maakte de voorbije weken indruk bij Anderlecht, maar Martinez zal waarschijnlijk vasthouden aan zijn vier doelmannen.

Achterin kan Martinez opnieuw rekenen op de aanwezigheid van Vincent Kompany. De Man City-kapitein is al een tijdje blessurevrij en klaar om de laatste rechte lijn richting WK in te gaan. Toby Alderweireld kon vorige week opnieuw de groepstrainingen hervatten bij Tottenham, maar speelde de voorbije maanden slechts één bekerwedstrijd, waarna hij opnieuw herviel in zijn hamstringblessure. Of Martinez dat voldoende vindt om zijn selectie te vervoegen, is een vraagteken. Verder is Thomas Vermaelen opnieuw fit na een spierblessure. Christian Kabasele speelde de voorbije weken bij Watford niet met een hamstringletsel, maar lijkt opnieuw klaar, terwijl Leander Dendoncker bij Anderlecht met een vormdip kampt. Thomas Meunier liep dinsdag op training een contractuur in de dij op, maar zal normaal gezien fit raken voor de oefeninterland.

Op het middenveld zal opnieuw veel aandacht uitgaan naar de al dan niet aanwezigheid van Radja Nainggolan. De Romein, afwezig in september en oktober, werd in november voor de oefenwedstrijden tegen Mexico en Japan opnieuw opgeroepen door Martinez, maar moest toen zelf afzeggen met een blessure. Steven Defour moet hij alvast niet vrezen als concurrent. De Burnley-middenvelder heeft een zware knieblessure, maar is volgens de bondscoach nog niet helemaal uitgeteld voor een WK-selectie. Verder maakte Marouane Fellaini de voorbije week opnieuw zijn eerste speelminuten bij Man Utd en hervatte ook Nacer Chadli de trainingen bij West Bromwich. Die laatste speelde wel nog niet in 2018. Anthony Limbombe, die bij Club Brugge één van de seizoensrevelaties is, is een mogelijke vervanger.

Voorin is Michy Batshuayi dankzij zijn sterke start bij Borussia Dortmund een certitude geworden, al is Romelu Lukaku tot dusver nog steeds spits nummer één. Achter hen kennen Christian Benteke en Divock Origi een erg matig seizoen.

Na de partij tegen Saoedi-Arabië komen de Duivels pas eind mei opnieuw samen. Begin juni volgen oefeninterlands tegen Europees kampioen Portugal (2 juni), Egypte (6 juni) en Costa Rica (11 juni). Vervolgens nemen de spelers het vliegtuig naar Rusland, waar in de eerste ronde in groep G duels met Panama (18 juni in Sotsji), Tunesië (23 juni in Moskou) en Engeland (28 juni in Kaliningrad) wachten.