Transvrouw steelt pruiken van etalagepoppen

Lanaken - Een dief heeft twee pruiken van etalagepoppen gestolen bij boetiek Shanna in Lanaken. Uitbaatster Shanna geeft hem de kans ze terug te brengen, anders dient ze straks een klacht in.

“We merkten plots dat er twee pruiken weg waren uit de etalage. Daarop hebben we de beelden van de bewakingscamera’s bekeken en daarop was duidelijk te zien hoe een man in de winkel kwam. Hij liep wat rond en trok plots de pruik van een paspop en stopte ze in zijn zak. Daarna nam hij een tweede, langharige, pruik. In kledij was hij duidelijk niet geïnteresseerd want onmiddellijk daarna vertrok hij”, zegt de uitbaatster van de boetiek op het kerkplein in Lanaken.

Intussen kreeg ze reeds verschillende tips. Het gaat om een transvrouw uit de streek die geboren is in het lichaam van een man. Anderen zeggen dat hij altijd dezelfde opvallende fluobroek draagt. Dat laatste is ook te zien op de beelden.

Heidi heeft gewacht om een klacht in te dienen. “Ik wilde de dader de kans geven om de pruiken terug te brengen. Dat gebeurde niet. Dus stap ik naar de politie. Met de camerabeelden.”