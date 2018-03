Van duurste voetballer op de planeet tot fel bekritiseerde “schooljongen”: de (tijdelijke?) teloorgang van Paul Pogba

Op dit moment is Neymar de duurste voetballer ter wereld, maar op een bepaald moment was die eer weggelegd voor Paul Pogba. Manchester United kocht zijn jeugdproduct in de zomer van 2016 terug van Juventus en maakte van de Fransman hét gezicht van de club. Achttien maanden later bevindt ‘De Octopus’ zich echter in een storm van kritiek. Wat is er toch aan de hand met de man die vandaag 25 jaar geworden is?

Liefst 105 miljoen euro legden de Red Devils op tafel voor de talentrijke middenvelder. Een paar miljoen meer dan wat Real Madrid drie jaar eerder aan Tottenham had betaald voor Gareth Bale. United kreeg heel wat kritiek over zich heen omdat het Pogba in 2012 voor borrelnootjes had laten vertrekken richting Turijn. De Oude Dame erkende wel meteen het rastalent in Pogba en realiseerde na vier seizoenen dus een pak winst op de Fransman die zich voor het eerst aan de wereld toonde op het WK U20 in 2013.

Pogba werd rustig gebracht bij Juve. De Fransman stond in alle competities 23 keer in de basis tijdens zijn eerste seizoen in Italië. Toenmalig coach Antonio Conte beschikte met Andrea Pirlo, Claudio Marchisio en Arturo Vidal al over een toptrio in zijn traditionele 3-5-2-opstelling en stelde Pogba eerder sporadisch op in grote wedstrijden. Al speelde hij bijvoorbeeld wel de volle 90 minuten in de terugwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern.

Foto: EPA

Vrije rol

Daarna ging het alleen maar bergop met de man die bekend zou worden als ‘De Octopus’. Conte begon Pogba steeds meer te vertrouwen als zijn creatieve box-to-box-middenvelder, met Pirlo als de diepliggende spelmaker en Vidal als de verdedigende kracht. Pogba was in zijn vrije rol goed voor negen goals en zestien assists. Ongezien voor een middenvelder van zijn grootte, spelers die vaak in een defensieve rol uitgespeeld worden. Denk maar aan Patrick Vieira en Yaya Touré.

Een jaar later stond hij met Juve zelfs in de finale van de Champions League en nog een jaar later won hij zijn vierde opeenvolgende titel met de Oude Dame. Plus zijn tweede Italiaanse beker en Italiaanse supercup. De enige prijzen die Man United in dezelfde periode won waren de FA Cup en de Engelse supercup. Niemand twijfelde dus dat Pogba’s overstap naar de Serie A de juiste keuze was.

Duurste ooit én populair

Maar toen Manchester United aan de deur kwam kloppen, was de keuze van ‘POGBOOM’ snel gemaakt. United was altijd de club van zijn hart gebleven, ook al had Juventus hem net de iconische nummer tien gegeven in een poging hem langer in Turijn te houden. De Red Devils maakten van hun voormalige jeugdspeler de duurste voetballer op de planeet door 105 miljoen euro richting Italië te transfereren. Pogba werd meteen het gezicht van de club en moest United terug naar successen leiden.

Pogba was meteen populair en zijn shirt werd al snel het meest verkochte in de Premier League. De Fransman is dan ook een voorbeeld voor vele jongeren. Zo is hij in veelvoud aanwezig op sociale media, met onder andere ruim 21 miljoen volgers op Instagram, en de nummer één van sportmerk Adidas. Om nog maar te zwijgen over zijn populaire viering, de dab, en zijn opvallende kapsels.

Op het veld ging het echter minder. United-coach José Mourinho stelde Pogba op in een middenveld met twee man in een 4-2-3-1-opstelling. De Fransman was een groot stuk van zijn vrijheid kwijt, speelde lager dan bij Juve en moest ook heel wat defensiever gaan denken. Plus, hij kreeg minder tijd omdat hij constant aan de bal was. In Italië was hij altijd de lopende man, niet de eerste spelmaker.

En dan was er ook nog de druk. Speel maar eens met het gewicht van 105 miljoen euro op je schouders. Pogba wilde gewoon te veel doen, zoals toenmalig Juventus-ploegmaat Patrice Evra een keer liet optekenen in La Gazzetta dello Sport. “Hij is zo goed en weet dat ook. Wanneer zijn team problemen heeft, probeert hij het allemaal zelf te forceren”, aldus de linksback. Pogba is ook niet vreemd van een beetje show. Als hij een in zijn ogen geweldige pass ziet, verkiest hij die meer dan eens boven de simpele en veiligere oplossing.

Foto: AFP

De kritiek

Ondanks zijn wisselvallige prestaties was Pogba wel een van de sleutelspelers voor United op weg naar winst in de League Cup en vooral de Europa League. De Fransman scoorde zelfs in de finale tegen Ajax. Dit seizoen verwachtte Man United opnieuw mee te kunnen doen voor de titel, met Pogba als leider op en naast het veld. De Red Devils staan echter ver achter stadsrivaal Man City en werden deze week roemloos uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League.

Pogba stond tegen Sevilla niet eens in de basis omdat hij al een tijdje op de sukkel is met blessures, maar liet bij zijn invalbeurt geen al te beste indruk na. Een vreselijk slechte pass in de extra tijd leverde hem een fluitconcert op van de fans op Old Trafford. De kritiek na afloop was oorverdovend.

“Je verwacht dat sterspelers invallen om een wedstrijd te doen kantelen”, reageerde United-legende Roy Keane. “Maar hij deed gewoon niets. Hij is echt een groot probleem. Toen de eerste tegengoal viel, reageerde hij zelfs als een of andere schooljongen. Hij ziet ook geen gevaar. Als een ploegmaat een fout maakt, moet je hem beschermen en de fout rechtzetten. Daarom behoor je tot het team.”

De waarde van Pogba is de voorbije maanden zwaar gezakt. Toen hij van Italië naar Engeland verhuisde werd hij aanzien als een unieke speler, een superster in wording. Achttien maanden later zit de hele Britse pers op zijn kap, weten United-fans niet meer wat van hem te denken en twijfelt de Fransman aan zichzelf. De geruchten over een breuk met Mourinho werden snel afgedaan als nonsens, maar ze zijn symptomatisch voor de storm waarin Paul Pogba zich momenteel bevindt.