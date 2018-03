Geweldige invalbeurt levert Franse “bad boy” eerste cap op en dat heeft de Twitteraccount van Les Bleus geweten

Wissam Ben Yedder is op 27-jarige leeftijd voor het eerst opgeroepen voor de Franse nationale ploeg. De spits van Sevilla viel in de 72ste minuut in tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Manchester United en scoorde op vijf minuten tijd twee keer. Dankzij die goals stootte de Spaanse club door naar de kwartfinales van het kampioenenbal.

In de heenmatch werd er op het veld van Sevilla niet gescoord. Ook in de terugmatch was het lang wachten op een doelpunt. Sevilla-coach Montella bracht net voor het slotkwartier Ben Yedder in en die zorgde voor twee doelpunten. Romelu Lukaku scoorde nog tegen voor Manchester United, maar kon de uitschakeling niet vermijden.

De Fransman scoorde dit seizoen al acht keer in zeven Champions League-matchen. In totaal liet hij al negentien keer de netten trillen in 34 wedstrijden. De prestatie van de aanvaller werd opgemerkt door bondscoach Didier Deschamps die hem selecteerde voor de komende twee oefeninterlands. Les Bleus spelen als voorbereiding op het WK 2018 op 23 maart tegen Colombia. Vier dagen later kijken ze Rusland in de ogen.

Ben Yedder, overigens de enige nieuwe naam in de selectie, mag zich wel aan stevige concurrentie verwachten, onder andere Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Anthony Martial en Ousmane Dembélé maken deel uit van de selectie.

Ongepast gedrag bij Jong Frankrijk

Yedder kwam in 2012 onder coach Erick Mombaerts wel al in actie voor het Franse voetbalelftal onder de 21. Hij speelde toen een aantal interlands voor Jong Frankrijk, maar raakte uit de gratie bij de Franse voetbalbond nadat hij samen met Antoine Griezmann, Chris Mavinga, M’Baye Niang en Yann M’Vila tussen de barrages tegen Noorwegen ontsnapte uit het trainingskamp van de nationale jeugdploeg om een avondje te gaan stappen in Parijs. Yann M’Vila kreeg een schorsing bij het nationale elftal tot juli 2014. De andere vier hoefden niet te rekenen op een selectie tot en met 31 december 2013.

@equipedefrance follow back ? — Wissam Ben Yedder (@WissBenYedder) 15 maart 2018

Ben Yedder’s Twitter game pic.twitter.com/7NvwbyfxIS — B/R Football (@brfootball) 14 maart 2018