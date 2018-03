Regering bereikt akkoord over nieuwe maatregel om bedrijfswagens van de weg te halen

Je bedrijfswagen inruilen voor een kleiner exemplaar, een treinabonnement, of een fiets, en het overschot in je zak steken: straks kan het. De regering heeft de knoop namelijk doorgehakt in het dossier over het mobiliteitsbudget.

Wie een bedrijfswagen heeft (of daarvoor in aanmerking komt), krijgt binnenkort een zogenaamd ‘mobiliteitsbudget’. Op basis van de wagen waar je recht op hebt, de eventueel bijhorende tankkaart, en het aantal kilometers dat je voor je werk moet afleggen, krijg je een budget dat je mag besteden aan een waaier van vervoersopties: je kan je bedrijfswagen behouden, maar je kan ook kiezen voor een kleinere wagen, een abonnement op het openbaar vervoer, of een fiets.

Het plan moet werknemers stimuleren om toch maar af te stappen van die bedrijfs­wagen. “Het kan voor een mind switch zorgen”, aldus Egbert Lachaert van Open VLD. “Mensen zullen zo beginnen nadenken over hun verplaatsingsgedrag en zich afvragen of het niet goedkoper kan”.

Belastbaar?

Het gedeelte van je mobiliteitsbudget dat je niet opsoupeert, krijg je dan bij je loon (als het fiscaal voordelige ‘voordeel van alle aard’). Het laatste obstakel dat een akkoord in de regering in de weg stond, was de wijze waarop dat geld belast zou worden. Begin deze week lag nog een voorstel van premier Michel op tafel waarin dat bedrag volledig belast zou worden, maar na protest van Open VLD is dat niet langer het geval: je zou er enkel nog 13,07 procent sociale lasten op moeten betalen.

Wie kiest voor ‘groene opties’ als de trein of de fiets, moet zelfs helemaal geen belasting betalen op dat bedrag.

Wat met ‘cash-for-car’?

Voor alle duidelijkheid: het 'mobiliteitsbudget’ is een geheel ander plan dan de cash-for-car-regeling die eerder al werd goedgekeurd. Daar kan je enkel je auto omruilen voor cash. Welk systeem voor jou het voordeligst is, hangt af van een aantal factoren.

Elk geval moet dus individueel berekend worden. Een ingewikkelde affaire, daarom gaan nu al binnen de regering stemmen op om beide plannen op elkaar af te stemmen.

Gevolgen

Beide plannen moeten zoveel als mogelijk bedrijfswagens van onze filegevoelige wegen halen. Johan De Mol van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit aan de UGent vindt het mobiliteitsbudget dan ook een goede zaak, maar het zal volgens hem alleen maar een groot effect hebben indien ook de bedrijfswagens zelf – kostprijs per jaar: 4,5 miljard euro – worden aangepakt. Aan het huidige fiscale gunstregime voor de 700.000 à 800.000 bedrijfswagens wordt momenteel namelijk niet geraakt. “Dat afschaffen is politiek niet haalbaar, maar het minste wat de regering kan doen, is de gratis tankkaarten afschaffen. Die wagens moeten gebruikt worden waarvoor ze dienen: woon-werkverkeer.”

Ook CD&V-mobiliteitsexpert Jef Van den Bergh is tevreden met de beslissing van het kernkabinet. “Het mobiliteitsbudget zal veel meer leiden tot duurzame mobiliteitseffecten dan cash-for-car”, aldus de volksvertegenwoordiger. “De bedoeling is om de files op onze wegen weg te werken en een aantrekkelijk alternatief voor de salariswagens te bieden. Hiermee krijgt de werknemer de kans om zijn mobiliteit op een flexibele manier in te vullen.”