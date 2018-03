Captain America, Batsman en Robin: deze drie superhelden moeten Dortmund in de Europa League houden

Borussia Dortmund staat donderdagavond voor een moeilijk opdracht in de Europa League. Als het wil doorstoten naar de kwartfinale, moet het de 1-2 uit de heenmatch tegen Salzburg uitwissen. Toch een opsteker voor Dortmund: de drie superhelden van Noordrijn-Westfalen lijken net op tijd de hulpkreet gehoord te hebben. BVB rekent vanavond niet alleen op Batsman, maar ook op Captain America én Robin.

Als Dortmund volgend jaar opnieuw in de Champions League wil staan, moet het nog vol aan de bak in de competitie — de top vier krijgt een CL-ticket — of door de Europa League te winnen. Daar maakt Dortmund het zichzelf wel opnieuw moeilijk, net als in de vorige ronde moet het nu tegen RB Salzburg vol aan de bak vanavond.

Het goeie nieuws is dat hun superheldentrio weer helemaal op topniveau lijkt te acteren. Er is namelijk niet alleen Michy ‘Batsman’ Batshuayi, maar ook Marco Reus. Hij krijgt in Duitsland de bijnaam Robin, omdat hij ooit een doelpunt van partner-in-crime Aubameyang vierde als Robin, de sidekick van Batman. Na een lange tijd in de ziekenboeg scoorde Reus intussen drie goals in zijn laatste zes matchen.

Foto: BELGAIMAGE

Het verhaal van Michy Batshuayi is natuurlijk bekend. Toen hij naar Dortmund ging, vulde hij naar eigen zeggen de vacature van Batman (in dit geval dus Batsman) die Pierre-Emerick Aubameyang invulde voor hij naar Arsenal trok. De bijnaam sloeg meteen aan, al zullen de vijf goals in zijn eerste drie matchen daar ook iets mee te maken hebben… Daarna stokte de motor van Batsman wel, maar met twee late goals tegen Frankfurt (3-2 zege) lijkt Batsman helemaal terug.

Twee van de drie goals werden toen trouwens aangeleverd door de derde andere superheld, Christian Pulisic aka Captain America. Het Amerikaanse godenkind, nog steeds maar 19 jaar, heeft betere cijfers dan Cristiano Ronaldo en Lionel Messi aan die leeftijd, speelde tot dusver een anoniem seizoen. Met zijn prestatie tegen Frankfurt kwam hij echter weer boven water. Als de nood het hoogst is, is de hulp van Captain America nabij...