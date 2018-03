Deze man hoorde voortdurend geklop vanuit zijn muur komen, maar had nooit durven denken dat dit de oorzaak was

De 45-jarige Somchai Subdang was nietsvermoedend televisie aan het kijken toen hij voortdurend geklop hoorde. Toen de man het geluid volgde kwam hij uit bij zijn muur en besloot er een gat in te maken. Maar achteraf gezien had hij dat misschien liever niet gedaan.

Een python van maar liefst 4,7 meter. Dat vond Somchai in zijn muur. De Thai uit Bangkok wist op die manier wel meteen waar het geklop vandaan kwam, maar erg blij was hij toch niet. “Ik heb geen idee hoe dat beest daar is terechtgekomen”, zei hij achteraf. “Waarschijnlijk heeft het ergens toch een gat gevonden dat groot genoeg was om door te kruipen. Mijn muur moet in elk geval hersteld worden wat mij weer een pak geld zal kosten. Maar ach, liever dat, dan een slang in de muur.”

Nadat Somchai de slang gevonden had, belde de man naar de hulpdiensten die het terug in de vrije natuur plaatsten.