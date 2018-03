De Rode Duivels vallen als vliegen in de Champions League, welke prijzen kunnen ze wel nog pakken?

Met Fellaini, Lukaku, Hazard, Courtois, Vertonghen, Dembélé en Alderweireld sneuvelden er deze week heel wat Rode Duivels op het kampioenenbal. De nationale competities, bekertoernooien en de internationale bekertoernooien naderen stilaan hun ontknoping. Welke trofeeën kunnen de Rode Duivels bij hun club dit jaar nog in de wacht slepen? Tijd voor een overzicht.

Dries Mertens (Napoli, Serie A)

Mertens is Europees uitgeschakeld met zijn ploeg Napoli. De Napolitaten overleefden de eerste ronde van de Champions League niet. Het werd derde in zijn groep na Shakhtar Donetsk en Manchester City. Het werd vervolgens in de Europa League ook uitgeschakeld door RB Leipzig. Napoli focust zich nu volledig op de Serie A en zal met Juventus uitvechten wie de scudetto wint. In de Coppa d’Italia, de Italiaanse beker, sneuvelde het in de kwartfinales.

Foto: Photo News

Radja Nainggolan (AS Roma, Champions League, Serie A)

AS Roma zette deze week een scheve situatie recht tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League en stootte knap door naar de kwartfinales. In de Serie A volgen de Romeinen al op 18 punten van Juventus, de titel lijkt dus een verloren zaak. In de Coppa d’Italia is het al lang uitgeschakeld.

Foto: AFP

Jordan Lukaku (Lazio Roma, Europa League, Serie A)

In de Serie A staat Lazio vierde op 21 punten van Juventus, het wordt dus vooral focussen op de Champions League-plaatsen. In de Italiaanse beker sneuvelde het in de halve finales. Europees...

Foto: Photo News

Eden Hazard, Thibaut Courtois (Chelsea, FA Cup)

Chelsea werd deze week uit de Champions League geknikkerd door Barcelona en strandt dus in de achtste finales. Hazard en Courtois strijden wel nog mee voor FA-Cup winst, dit weekend nemen ze het op Leicester City in de kwartfinales. Hun Engelse titel zullen ze niet verlengen, de Blues staan 25 punten achter op leider Man City en kunnen die achterstand onmogelijk nog ophalen. Het wordt vooral vechten om de Champions League-tickets.

Romelu Lukaku en Marouane Fellaini (Manchester United, Premier League en FA Cup)

United moest het deze week pijnlijk afleggen tegen Sevilla in de achtste finales van de Champions League en is Europees uitgeschakeld. In de Premier League volgt het al op zestien punten van stadsrivaal Man City, ‘mathematisch’ kan het nog, maar dan moeten de Citizens een onwaarschijnlijke inzinking krijgen. Het doet wel nog mee in de FA Cup, waar het in de kwartfinales dit weekend speelt tegen Brighton.

Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Mousa Dembélé (Tottenham Hotspur, Premier League, FA Cup)

De Spurs leken op weg naar de kwartfinales van de Champions League totdat het dekselse Juventus plots twee keer tegenprikte uit het niks. Een zeer spijtige zaak voor onze drie Spurs-Duivels, die Europees zijn uitgeschakeld. In de Premier League wordt het allicht ook niks voor Toby, Jan en Mousa, Tottenham volgt al op 20 punten van leider Manchester City. De Spurs willen vooral hun derde plaats veiligstellen, die recht geeft op een Champions League-ticket voor volgend seizoen. De FA-Cup lijkt de enige nog haalbare trofee, dit weekend nemen ze het op tegen Swansea in de kwartfinales.

Foto: EPA

Vincent Kompany en Kevin De Bruyne (Manchester City, Champions League, Premier League en League Cup)

De Citizens schakelden probleemloos Basel uit in de achtste finales van de Champions League en zijn één van de topfavorieten om de Beker met de grote oren dit jaar te winnen. Eén trofee hebben ze al binnen: de League Cup. In de finale won het team van Guardiola met droge 3-0 cijfers tegen Arsenal. De Engelse titel lijkt met hun riante voorsprong van 16 punten slechts een kwestie van tijd en over twee wedstrijden kan het al kampioen zijn. Ze strijden dus nog mee op twee fronten, enkel in de FA Cup is het uitgeschakeld.

Foto: Photo News

Simon Mignolet (Liverpool, Champions League, Premier League)

Liverpool, waar Mignolet onbegrijpelijk op de bank is verzeild geraakt ten nadele van Karius, stootte vorige week al door in de Champions League nadat het afrekende met Porto. In de eigen competitie staat het vierde op 21 punten van Man City en de focus ligt dus logischerwijze bij de strijd om de Champions League-tickets. In de Engelse bekers is Liverpool uitgeschakeld.

Foto: Photo News

Christian Benteke (Crystal Palace, geen prijzen)

Crystal Palace staat momenteel in de degradatiezone in de Premier League met een 18de plaats. Het behoud is het enige wat telt voor de Londense club. In de Engelse bekers is het uitgeschakeld, van Europees voetbal was geen sprake dit seizoen.

Foto: REUTERS

Christian Kabasele (Watford, geen prijzen)

Kabasele staat met the Hornets op een knappe tiende plek in de Engelse competitie. In de bekers is het uitgeschakeld en het speelde niet Europees.

Foto: BELGAIMAGE

Nacer Chadli (West Bromwich Albion, geen prijzen)

West Brom, dat Chadli al bijna het hele seizoen mist door blessures, staat troosteloos laatste de Premier League en al op acht punten van de veilige zone, de degradatie is nakende. In de Engelse bekers is het uitgeschakeld en van Europees voetbal was geen sprake dit seizoen.

Michy Batshuayi (Borussia Dortmund, Bundesliga)

Batsman zal dit seizoen allicht geen prijzen meer pakken met Dortmund, in de Bundesliga staat het derde en volgt het al op 21 punten van leider Bayern München, dat dit weekend al kampioen kan worden. In de Duitse beker (DFB Pokal) sneuvelden de Borussen al in de achtste finales tegen Bayern.

Foto: Photo News

Divock Origi, Koen Casteels (Wolfsburg, geen prijzen)

Origi beleeft zware tijden met Wolfsburg, dat 15de staat in de Bundesliga. Van prijzen is geen sprake, het behoud is hetgene waar Wolfsburg zich op focust. In de Duitse beker werd het in de kwartfinales uitgeschakeld en het speelde geen Europees voetbal dit seizoen.

Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach, geen prijzen)

Mönchengladbach kent een middelmatig seizoen, in de Bundesliga staat het op een gedeelde achtste plaats op 31 punten van leider Bayern. Van de titel is dus geen sprake meer. In de Duitse beker is Mönchengladbach ook al lang uitgeschakeld en het speelde geen Europees voetbal dit seizoen.

Foto: AFP

Thomas Vermaelen (Barcelona, Champions League, La Liga, Copa Del Rey)

Vermaelen kan met Barcelona de treble nog winnen. De Blaugrana schakelden deze week Chelsea uit in de achtste finales van de Champions League en in de competitie hebben ze een voorsprong van acht punten op tweede in de stand Atlético Madrid. In de Copa del Rey speelt het in april de finale tegen Sevilla.

Foto: Photo News

Thomas Meunier (PSG, Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue)

Meunier kan de uitschakeling van PSG tegen Real in de Champions League nog doorspoelen met drie andere prijzen. In de Ligue 1 staat het 17 punten voor op tweede in de stand AS Monaco. In de Coupe de France speelt het de halve finale tegen Caen in april. Ook spelen de Parijzenaars de finale van de andere bekercompetitie, de Coupe de la Ligue, op 31 maart tegen AS Monaco.

Foto: AFP

Youri Tielemans (AS Monaco, Ligue 1, Coupe de La Ligue)

Een verlenging van hun titel kan Monaco zo goed als zeker vergeten (zie Meunier), maar het kan wel nog de Coupe de La Ligue winnen tegen grote rivaal PSG. In de Champions League sneuvelden de Monegasken dit jaar al in de groepsfase, waar het pijnlijk laatste werd.

Foto: AFP

Leander Dendoncker (Anderlecht, Jupiler Pro League)

Dendoncker kan zich met paars-wit volledig focussen op Play-Off 1. Anderlecht start als tweede op 6 punten van titelfavoriet Brugge. Europees is Anderlecht al lang uitgeschakeld.

Foto: Photo News

Dedryck Boyata (Celtic, Scottish Premiership, Scottish cup)

Boyata stevent met Celtic af op zijn 49e landstitel en de club uit Glasgow doet ook nog mee in de Schotse beker, waar het in de halve finales in april speelt tegen aartsrivaal Rangers. Celtic werd Europees uitgeschakeld in de 1/16de finales van de Europa League door Zenit, nadat het derde werd in de groepsfase van de Champions League voor, jawel, Anderlecht.

Kevin Mirallas (Olympiakos, Super League)

Mirallas verkaste deze winter naar de Griekse recordkampioen. Olympiakos staat momenteel tweede op één punt van stadsrivaal AEK Athene. In de Champions League werden ze dit jaar laatste in de groepsfase. Olympiakos is ook uitgeschakeld in de Griekse beker.

Foto: LivEchoEFC

Axel Witsel (Tianjin Quanjian, Aziatische Champions League, Chinese Super League)

Witsel is nog maar pas begonnen aan de Chinese competitie met Tjanjin, waar nog maar twee speeldagen werden afgewerkt. In de Aziatische Champions League, die volop aan de gang is, doet Tianjin het goed. Na vier speeldagen in de groepsfase staat het knap tweede in zijn groep.

Yannick Carrasco (Dalian Yifang, Chinese Super League)

Carrasco verkaste in de winter naar China en moest op de eerste speeldag van de Chinese Super League al meteen een 8-0 vernedering te incasseren tegen Shanghai SIPG. Zijn club Dalian Yifang is een promovendus en enkel actief in de competitie.