Nieuwe brug stort in en belandt op auto’s in Miami: al zeker twee doden

Een nieuwe voetgangersbrug in het Amerikaanse Miami is ingestort en op een lager gelegen autoweg terechtgekomen. Er wordt gevreesd voor meerdere slachtoffers: auto’s werden bedolven door het puin, verschillende bestuurders zitten geklemd. Er vielen al zeker twee doden.

De 950 ton zware voetgangersbrug in de buurt van de universiteit van Florida was nog niet in gebruik genomen toen ze donderdagmiddag (lokale tijd) instortte op een lager gelegen autoweg met zes baanvakken. Het is nog niet duidelijk mensen er bedolven werden door het puin, maar uit de beelden blijkt dat er verschillende wagens onder de brug vastzitten.

Een agent stond de media al kort te woord: “Momenteel kunnen we niet eens zeggen hoeveel auto’s er vast zitten. We zullen nog een tijdje niet weten om hoeveel slachtoffers het gaat, maar het is erg. Heel erg.” Naar verluidt stonden de bedolven auto’s stil voor een rood licht toen de brug instortte. “Er waren geen signalen. Ze kwam zomaar plots naar beneden.”

Twee doden

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse: verschillende zwaargewonden werden met ambulances naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht, de politie bevestigde alvast twee dodelijke slachtoffers. Een geluk bij een ongeluk: de studenten van de nabijgelegen universiteit genieten momenteel van vakantie.

De 53 meter lange brug (kostprijs: 14,2 miljoen dollar) werd zaterdag nog maar geplaatst, en zou pas in 2019 in gebruik genomen worden om studenten toe te laten de drukke weg veilig over te steken. Opvallend: de bouwfirma kreeg vorige week nog lof van het Departement van Transport (dat betaalt voor de constructie) omdat de brug sneller dan gepland geplaatst werd, en dat volgens “een innovatieve techniek die het risico voor arbeiders, forenzen en voetgangers” zou beperken. Volgens aanwezige arbeiders gaat het om “een constructiefout”.

